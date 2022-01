Holandia: Wzrost zakażeń o 77 proc. w ciągu tygodnia

W ciągu ostatnich siedmiu dni wykryto w Holandii ponad 201 tys. infekcji koronawirusem, co stanowi wzrost o 77 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. Jednocześnie spada liczba przyjęć do szpitali z powodu zakażenia.

„Wariant Omikron szaleje w naszym kraju jak trąba powietrzna” – obrazowo opisuje ostatnie wzrosty zakażeń dziennik „Algemeen Dagblad”. Zdaniem gazety eksperci nie są tym zaskoczeni. „Ze względu na wysoką zakaźność mutacji spodziewaliśmy się tego i ten wzrost jeszcze potrwa” – powiedział „AD” wirusolog Bert Niesters.

W zeszłym tygodniu ponad 34 proc. wykonanych testów na obecność koronawirusa miało wynik pozytywny i jest to najwyższy odsetek w historii pomiarów w Niderlandach – informuje gazeta.

Pozytywną wiadomością jest to, że Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM) kolejny tydzień z rzędu informuje o spadku hospitalizacji osób z COVID-19.

W zeszłym tygodniu do szpitali trafiło łącznie 873 pacjentów z COVID-19, co oznacza spadek o 11 proc. w porównaniu do tygodnia wcześniej. W ostatnich tygodniach grudnia RIVM odnotował spadek liczby nowych przyjęć do szpitali odpowiednio o 33 i 26 proc.

Rekord zakażeń we Włoszech

Ponad 220 tys. zakażeń stwierdzono minionej doby we Włoszech. To najwyższy wskaźnik dobowy od początku pandemii. Zmarły 294 osoby – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. W ciągu 24 godzin wykonano około 1,3 mln testów. 16 proc. z nich dało wynik pozytywny

W kraju jest w tej chwili 2,1 mln zakażonych. Na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii jest ponad 1600 chorych na COVID-19.

Pediatrzy poinformowali, że na oddziałach tych znajduje się około 270 osób w wieku poniżej 19 lat. Jest wśród nich 68 dzieci w wieku poniżej 3 lat.