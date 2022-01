NATO rozmawia z Rosją. "Postawmy sprawę jasno"

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przyjął rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych Aleksandra Gruszkę w sojuszniczej kwaterze głównej, aby spróbować rozładować najgorsze napięcia między Wschodem a Zachodem od czasów zimnej wojny, wywołane głównie przez sytuację na Ukrainie, którą według USA Rosja planuje zaatakować.

Moskwa odrzuca te oskarżenia, choć jednocześnie gromadzi swoje wojska w pobliżu granicy z Ukrainą i przeprowadza tam ćwiczenia.

Jak informuje agencja Reutera, sojusznicy z NATO są gotowi negocjować z Rosją w sprawie zwiększenia otwartości wokół ćwiczeń wojskowych i uniknięcia przypadkowych starć, które mogłyby wywołać konflikt, a także kontroli zbrojeń w odniesieniu do rakiet w Europie.

Żądania Moskwy nieakceptowalne dla Zachodu

Jednocześnie przedstawiciele NATO uważają, że wiele żądań Moskwy, określonych w dwóch projektach traktatów z grudnia, jest nie do zaakceptowania, w tym wezwanie do ograniczenia działań Sojuszu do poziomu z lat 90. oraz złożenie obietnicy o nieprzyjmowaniu do NATO nowych członków.

– Postawmy sprawę jasno: działania rosyjskie przyspieszyły ten kryzys. Jesteśmy zdecydowani wykorzystać dyplomację do złagodzenia sytuacji – powiedziała dziennikarzom wysłanniczka USA przy NATO Julianne Smith.

Z kolei wiceszef rosyjskiej dyplomacji Aleksander Gruszka oświadczył, że Moskwa nie chce konfrontacji. Inny przedstawiciel MSZ, Siergiej Riabkow, który prowadził rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w Genewie, stwierdził, że nigdy nie można pozwolić Ukrainie na wstąpienie do NATO.

