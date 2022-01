Coraz Niższe Notowania

Chris Cuomo do grudnia 2021 r. był najważniejszą twarzą CNN. Jego „Cuomo Prime Time” przyciągał największą widownię spośród wszystkich programów emitowanych przez tę stację. Na samym początku pandemii hitem były jego rozmowy z bratem Andrew (do sierpnia tego roku był on gubernatorem stanu Nowy Jork), który na bieżąco relacjonował na antenie CNN walkę z koronawirusem.