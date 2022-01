Polowanie na mistrza

Wjechał do Australii na niepewnych papierach jako ozdrowieniec. Dostał wizę od stanu Wiktoria, którą uchylił urzędnik federalny. Djoković miał być zakażony niedawno, co jako ozdrowieńca wczesnego zwalniało go z obowiązku szczepień. Teraz odbywa się na niego polowanie, które ma pokazać, że zakażony nie przestrzegał zasad distancingu, przytulał się do dzieci i udzielał wywiadów. Ale to są zarzuty do jego odpowiedzialności, nie zaś legalności wjazdu do Australii.