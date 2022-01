Republikanin objął urząd. Natychmiastowy zakaz maskowania uczniów

W listopadzie ubiegłego roku Youngkin niespodziewanie pokonał w wyborach na gubernatora stanu Wirginia faworyzowanego kandydata Demokratów Terry’ego McAuliffe’a.

Youngkin gubernatorem Wirginii

W sobotę odbyła się uroczystość zaprzysiężenia go na urząd gubernatora. Polityk podjął już pierwsze decyzje.

Jeszcze w dniu zaprzysiężenia podpisał dekret o zakazie propagowania tzw. krytycznej teorii dziejów forsowanej m.in. przez ruch Black Lives Matter.

– Zaczniemy tam, gdzie przyszłość jest określona w klasie, przygotowując dzieci z Wirginii do kariery i studiów – mówił. – Usuniemy politykę z sal lekcyjnych i skupimy się na podstawowej matematyce, nauce i czytaniu. Będziemy uczyć całej naszej historii, tej dobrej i tej złej – zaznaczył Republikanin.

Zakaz przymusu maskowania

Youngkin ogłosił zakończenie polityki zdalnego nauczania, argumentując szkodliwością tego trybu nauki dla dzieci. Nowy gubernator wprowadził ponadto zakaz zmuszania uczniów do przebywania w szkołach z maskami na twarzach.

Wśród podpisanych zarządzeń znalazło się również przywrócenie „wolności indywidualnych i prywatności poprzez cofnięcie przymusu dotyczącego szczepień dla wszystkich pracowników publicznych”.

Zgodnie z zapowiedziani z kampanii wyborczej Youngkin potwierdził, że za jego kadencji realizowana będzie klasyczna amerykańska zasada ograniczania interwencji rządu w życie gospodarcze i społeczne, a przy okazji zapowiedział program „Wirginia otwarta dla biznesu”.

– Żeby było jasne, duch Wirginii to nie rząd, który decyduje za nas, co jest dla nas najlepsze. Ale raczej odzwierciedla on wolę ludzi. Jest to obrona i ochrona praw gwarantowanych przez naszą konstytucję. Oraz rząd i wybrani przywódcy, którzy będą pracować dla idei „My, Naród” – powiedział Republikanin podczas pierwszego przemówienia w roli gubernatora Wirginii.

