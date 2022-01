Republikańska polityk na wiecu Trumpa: Żadnych lockdownów, jedynie dla dr Fauci'ego

Mimo że część chętnych nie zdołała dotrzeć na sobotnie wydarzenie z powodu korków, wiec byłego prezydenta z udziałem republikańskiej kandydatki na gubernatora tego stanu,Kari Lake, zgromadził tłumy.

Trump zapewniał, że w roku 2024 Biały Dom ponownie będzie należał do narodu i „jego ulubionego prezydenta”.

Donald Trump w Arizonie: Ratujmy Amerykę

Wiec został zorganizowany w miejscowości Florence w Arizonie. Republikanin po raz kolejny podkreślił, że w jego ocenie wybory prezydenckie w roku 2019 były sfałszowane. – Nie pozwolimy, by uszło im to na sucho – mówił. Stwierdził, że kandydował dwukrotnie i za każdym razem on i jego wyborcy odnieśli zwycięstwo. – Ten tłum jest ogromnym symbolem tego, co się wydarzyło, ponieważ ludzie są głodni prawdy. Chcą odzyskać swój kraj – mówił Trump.

Były prezydent zwrócił się do przedstawicieli mediów. Zachęcał, żeby skierowali kamery na tłum jego zwolenników. Podkreślał, że zgromadzeniu we Florence Amerykanie dają wyraz zmęczenia nieudolnymi i kierującymi się radykalnie lewicową ideologią rządami administracji prezydenta Bidena.

Biznesmen i polityk podkreślił wagę kolejnych wyborów. – To może najważniejsze wybory, jakie kiedykolwiek mieliśmy – ale wierzę, że rok 2024 będzie jeszcze ważniejszy. W tym roku odbijemy Biały Dom – zapowiedział.

Kari Lake: Lockdown dla dr Fauci’ego

Wspierająca Trumpa kandydatka na urząd gubernatora, Kari Lake zapowiedziała z kolei rozprawienie się z lewicową ideologią, w tym z ruchem LGBT, w Arizonie.

Zapewniła też, że kiedy ona zostanie gubernatorem, mieszkańcy Arizony mogą być pewni, że nie będzie „żadnego przymusu i żadnych lockdownów”. – Chciałabym zrobić lockdown dla jednej osoby i jest nią ten kłamca, dr Fauci – dodała Lake.

