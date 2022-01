Zamieszki na Gwadelupie. Przeciwnicy przymusu szczepień wznieśli barykady

W trwających od czwartku zamieszkach antyszczepionkowców na terytorium Gwadelupy, francuskiego terytorium zamorskiego, postrzelony został żandarm w mieście Pointe-a-Pitre. Jak podaje AFP policja aresztowała sześć osób.

Burzliwe protesty

Kierownictwo organizacji przeciwnych szczepieniom na COVID-19 wezwało wszystkich mieszkańców Gwadelupy do przyłączenia się do protestów i gromadzenia się wszędzie tam, gdzie to możliwe: na ulicach i przed firmami.

Antyszczepionkowcy wznieśli barykady przy supermarketach i przed niektórymi stacjami benzynowymi. Protestujący atakują policjantów i lekarzy, obrzucając ich kamieniami.

W Centrum Medycznym Basse-Terre „około 40 osób próbowało wejść do budynku administracyjnego” - poinformowała AFP dyrektor szpitala Christine Wilhem.

Według policji, demonstranci zostali „odparci na kilka kilometrów”, ale wznieśli nowe barykady i zablokowali główne drogi. Nad wyspą latają policyjne helikoptery.

Segregacja sanitarna

Zgromadzenie Narodowe, niższa izba parlamentu Francji, po dwóch tygodniach gorących debat uchwaliło w ostatecznym czytaniu w niedzielę ustawę o przekształceniu tzw. paszportu sanitarnego w tzw. paszport szczepionkowy. Dokument daje „dodatkowe prawa” osobom, które zaszczepiły się przeciwko COVID-19.

Ustawa została przyjęta stosunkiem głosów 215 za do 58 przeciw; 7 deputowanych wstrzymało się. To koniec długiej i gorącej debaty parlamentarnej nad ustawą o „wzmocnieniu narzędzi zarządzania kryzysem zdrowotnym i modyfikacji kodeksu zdrowia publicznego”.

Po wejściu w życie nowej regulacji tzw. paszport sanitarny zostanie zastąpiony przez tzw. paszport szczepionkowy uprawniający m.in. do korzystania z restauracji, barów, teatrów czy dalekobieżnego transportu publicznego. Oznacza to, że przedstawienie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa już nie wystarczy we Francji, aby mieć dostęp do tych miejsc użyteczności publicznej i do takich usług.

