Francuska Rada Konstytucyjna zatwierdziła nowe przepisy segregacyjne

W niedzielę 16 stycznia francuskie Zgromadzenie Narodowe, czyli niższa izba parlamentu, po dwóch tygodniach gorących debat uchwaliło ustawę o przekształceniu tzw. paszportu sanitarnego w tzw. paszport szczepionkowy. Dokument daje „dodatkowe prawa” osobom, które zaszczepiły się przeciwko COVID-19.

Ustawa została przyjęta stosunkiem głosów 215 za do 58 przeciw; 7 deputowanych wstrzymało się. To koniec długiej i gorącej debaty parlamentarnej nad ustawą o „wzmocnieniu narzędzi zarządzania kryzysem zdrowotnym i modyfikacji kodeksu zdrowia publicznego”.

Po wejściu w życie nowej regulacji tzw. paszport sanitarny zostanie zastąpiony przez tzw. paszport szczepionkowy uprawniający m.in. do korzystania z restauracji, barów, teatrów czy dalekobieżnego transportu publicznego. Oznacza to, że przedstawienie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa już nie wystarczy we Francji, aby mieć dostęp do tych miejsc użyteczności publicznej i do takich usług.

Stefanik: "Obowiązek szczepionkiowy, który nazywa się inaczej"

Korespondent polskich mediów we Francji Zbigniew Stafanik przekazał we wtorek w rozmowie z Radiem WNET, że dokument przysługuje tym, którzy przyjęli trzy dawki szczepionki na COVID lub zaświadczenie o przechorowaniu, jednak nie starsze niż sześć miesięcy.

Dziennikarz tłumaczył, że „paszport szczepionkowy” będzie obowiązywał osoby powyżej 16. roku życia. Dzieci w wieku od 12 do 15 lat nadal podlegać będą obowiązkowi przedstawienia aktualnego „paszportu sanitarnego”.

Czytaj też:

Holandia. Ogromny protest przeciwko segregacjiCzytaj też:

Szokujący talk-show w Kanadzie. Dzieci chwalone za chęć wzywania policji i zmuszania do szczepień na COVIDCzytaj też:

Bosak: Nie da się zatrzymać normalnego życia społecznego. Nie chcemy państwa totalitarnego