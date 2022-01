"Moskwa chce zainstalować prorosyjski rząd w Kijowie". Padają nazwiska

"Mamy informacje, które wskazują, że rosyjski rząd zamierza zainstalować prorosyjskiego przywódcę w Kijowie, rozważając inwazję i okupację Ukrainy. Za potencjalnego kandydata uważany jest były ukraiński deputowany Jewgienij Murajew" – poinformowało w oświadczeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii.

MSZ ujawnia nazwiska

Według brytyjskich danych wywiadowczych, rosyjskie służby utrzymują powiązania z wieloma byłymi ukraińskimi politykami, w tym z Siergiejem Arbuzowem, pierwszym wicepremierem Ukrainy w latach 2012-2014 oraz Andriejem Klujewem, szefem sztabu byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.

Na liście znaleźli się też Władimir Siwkowic, były zastępca szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy oraz Nikołaj Azarow, premier Ukrainy w latach 2010-2014.

Według Brytyjczyków, wszyscy oni mają kontakty z oficerami rosyjskiego wywiadu, zaangażowanymi obecnie w planowanie ataku na Ukrainę.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss wezwała Moskwę do deeskalacji i negocjacji. Według niego opublikowane przez MSZ informacje "rzucają światło na zakres rosyjskiej aktywności mającej na celu obalenie władz na Ukrainie".

Brytyjskie MSZ podkreśliło w oświadczeniu, że jego stanowisko w sprawie Ukrainy jest jasne. "Jednoznacznie popieramy jej suwerenność i integralność terytorialną w granicach uznanych na arenie międzynarodowej, w tym na Krymie. Ukraina jest niezależnym, suwerennym krajem" – napisano.

Ostra reakcja Moskwy

W odpowiedzi na doniesienia Brytyjczyków Rosjanie wezwali Londyn do "zaprzestania prowokacji".

– Dezinformacja rozpowszechniana przez brytyjskie MSZ jest kolejnym dowodem na to, że to właśnie kraje NATO, na czele z Anglosasami, eskalują napięcia wokół Ukrainy. Wzywamy brytyjskie MSZ do zaprzestania prowokacyjnych działań, rozpowszechniania nonsensów i skupienia się na studiowaniu historii jarzma tatarsko-mongolskiego – powiedział przedstawiciel rosyjskiego MSZ, którego cytuje agencja TASS.

