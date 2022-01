Nowe prezydium Parlamentu Europejskiego. Jest w nim Polka

Szefową europarlamentu została maltańska eurodeputowana Roberta Metsola (EPL). Lista wiceprzewodniczących i kwestorów PE na drugą połowę obecnej kadencji, czyli do czasu ukonstytuowania się nowego Parlamentu po wyborach europejskich w 2024 r., obejmuje w sumie 19 nazwisk. Są to:

Wiceprzewodniczący:

Othmar KARAS (EPP, AT)

Pina PICIERNO (S&D, IT)

Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)

Ewa KOPACZ (EPP, PL)

Eva KAILI (S&D, EL)

Evelyn REGNER (S&D, AT)

Rainer WIELAND (EPP, DE)

Katarina BARLEY (S&D, DE)

Dita CHARANZOVÁ (Renew, CZ)

Michal ŠIMEČKA (Renew, SK)

Nicola BEER (Renew, DE)

Roberts ZĪLE (ECR, LV)

Dimitrios PAPADIMOULIS (The Left, EL)

Heidi HAUTALA (Greens/EFA, FI)

Kwestorzy:

Anne SANDER (EPP, FR)

Christophe HANSEN (EPP, LU)

Monika BEŇOVÁ (S&D, SK)

Fabienne KELLER (Renew, FR)

Marcel KOLAJA (Greens/EFA, CZ)

Prezydium PE. Czym się zajmuje?

Czternaścioro wiceprzewodniczących i pięcioro kwestorów tworzy wraz z przewodniczącym PE Prezydium Parlamentu. Prezydium określa zasady sprawnego funkcjonowania europarlamentu.

Do jego zadań należy m.in. sporządzanie wstępnego projektu budżetu PE oraz podejmowanie decyzji w sprawach administracyjnych, personalnych i organizacyjnych.

Zakres odpowiedzialności każdego wiceprzewodniczącego lub kwestora obejmuje ich szczególne obowiązki w ramach Prezydium. Są one przydzielane przez przewodniczącego, po przeprowadzeniu dialogu z członkami Prezydium. Poza funkcjami pełnionymi w Prezydium wiceprzewodniczący mogą zastępować przewodniczącego, w tym w prowadzeniu debat plenarnych oraz w razie potrzeby reprezentować Parlament Europejski podczas szczególnych uroczystości lub działań. Kwestorzy zajmują się sprawami administracyjnymi dotyczącymi bezpośrednio samych europosłów i są członkami Prezydium z głosem doradczym.

Wybierając członków Prezydium, grupy polityczne dążą do tego, aby wiceprzewodniczący i kwestorzy w dużym stopniu odzwierciedlali siłę liczebną grup oraz uwzględniają wyniki głosowania w wyborach przewodniczącego.

Zgodnie z regulaminem PE, przewodniczący, a następnie wiceprzewodniczący i kwestorzy są wybierani w głosowaniu tajnym.

Procedura wyboru kandydata

Kandydatury zgłasza się za zgodą zainteresowanych, przy czym kandydaturę może zgłosić jedynie grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg (1/20 posłów do PE). Przed każdą z trzech możliwych tur głosowania dozwolone jest zgłaszanie nowych kandydatur.

Podczas wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów wskazane jest zapewnienie sprawiedliwej reprezentacji opcji politycznych, a także równowagi płci i równowagi geograficznej.

Czytaj też:

Niemiecki europoseł domaga się "bolesnych sankcji" dla PolskiCzytaj też:

Europosłowie apelują o polityczny bojkot igrzysk olimpijskich w Pekinie