Potężna wpadka Bidena. Myślał, że miał wyłączony mikrofon

Do kompromitującej sytuacji doszło podczas konferencji prasowej w Białym Domu. Dziennikarze byli już wyprowadzaniu z budynku, gdyż po briefingu miało rozpocząć się posiedzenie gabinetu Bidena na dotyczące inflacji i wzmacniania konkurencji na rynku.

Biden wulgarnie o dziennikarzu

Właśnie podczas opuszczania Białego Domu dziennikarz Fox News zdecydował się wykorzystać sytuację i po raz ostatni zadać pytanie prezydentowi. Reporter dopytywał Bidena, czy ten uważa, że inflacja obciąża go politycznie. Polityk był przekonany, że ma wyłączony mikrofon, gdyż pozwolił sobie na wulgarną odzywką.

– Nie, to wielki atut. Większa inflacja. Co za głupi suki***n – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych.

Całe zdarzenie nagrały kamery, a nagranie trafiło do internetu, gdzie szybko zyskało popularność.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza tego typu wpadka Bidena w ostatnich dniach. Całkiem niedawno obcesowo odezwał się do dziennikarki Jacqui Heinrich będąc przekonanym, że nikt nie słyszy. Reporterka dopytywała go, "dlaczego czeka na to, by Putin wykonał pierwszy ruch", na co Biden stwierdził, że kobieta zadała "głupie pytanie". Również wówczas mikrofony były włączone, a cała wypowiedź szybko trafiła do sieci.

W wyborach 2020 roku Joe Biden pokonał Donalda Trumpa zostając 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wspólnie z nim zaprzysiężona została Kamala Harris. Jest ona pierwszą kobietą na stanowisku wiceprezydenta USA.

Joe Biden w swoim przemówieniu na Kapitolu, już jako nowy prezydent USA, podkreślał, że przed nim wiele pracy na polu pojednania podzielonych Amerykanów. Zapewnił również, że będzie przywódcą wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych.

