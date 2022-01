Niemiecki polityk zorganizował dyskusję ws. Polski. Wśród gości Lempart

Współorganizatorami wydarzenia mieli być członkowie fundacji "Otwarty Dialog". Tytuł spotkania brzmiał: "Polityczne prześladowanie przeciwników rządu w Polsce: nadużycie władzy w celu tłumienia opozycji i zabezpieczenia własnych interesów". Do informacji dotarli dziennikarze portalu wPolityce.pl.

Dyskusja o polskim rządzie

W zaproszeniu na wydarzenie można było przeczytać, że podczas spotkania "eksperci omówią nieprzestrzeganie prawa unijnego przez Polskę". Wśród poruszonych wątków miały się również znaleźć afera z systemem szpiegowskim Pegasus oraz działania polskiej prokuratury.

Wśród wspomnianych "ekspertów" znaleźli się m.in. Marta Lempart, liderka "Ogólnopolskiego Strajku Kobiet", oraz sędzia Dariusz Mazur, członek Stowarzyszenia Sędziów "Themis".

Osoba Franka Schwabe

Frank Schwabe to poseł Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, która od ubiegłego roku wchodzi w skład koalicji rządzącej wraz z FDP i Zielonymi. To z tego ugrupowania politycznego wywodzi się kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Olaf Scholz. Schwabe to także szef frakcji socjalistów w Radzie Europy.

W Polsce o działaniach polityka można było usłyszeć w 2018 roku przy okazji debaty w niemieckim parlamencie nt. rzekomego łamania praworządności i "zagrożenia dla demokracji" w Polsce i na Węgrzech. Wówczas jedną z prelegentek była Ludmiła Kozłowska, szefowa wspomnianej fundacji "Otwarty Dialog". Wzięła ona udział w zorganizowanym w Bundestagu wysłuchaniu pt. "Prawa człowieka w niebezpieczeństwie – demontaż praworządności w Polsce i na Węgrzech". W sierpniu 2018 Ukrainka została deportowana z terytorium Unii Europejskiej na skutek wpisania do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) przez polskie władze. Powodem były wątpliwości co do działań jej organizacji.

Czytaj też:

Feministki nienawidzą kobietCzytaj też:

Podczas wiecu Marcie Lempart wręczono wiadro z mopem. "Prezent od kobiet, które są w pracy"