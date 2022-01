Izrael pobije rekord hospitalizacji z COVID-19? "Zbliżamy się do szczytu wydolności"

"Poprzedni rekord został ustanowiony podczas zeszłorocznej fali Delty, kiedy około 1200 Izraelczyków było jednocześnie poważnie chorych. Liczba ta, we wtorek wieczorem, wynosiła 871, ale Channel 12 poinformował, że eksperci Ministerstwa Zdrowia są przekonani, że ta liczba wzrośnie powyżej poprzedniego rekordu" – poinformował "The Times of Israel" w środę.

Dziennik podał, że podczas rozmowy z Salmanem Zarką, który kieruje strategią Izraela wobec pandemii COVID-19, eksperci wyrazili zaniepokojenie, ponieważ mający w kraju wzrost hospitalizacji z powodu koronawirusa już obecnie zaczął przytłaczać służbę zdrowia.

– Zbliżamy się do szczytu wydolności oddziałów intensywnej terapii – komentował sytuację we wtorek minister zdrowia Nitzan Horowitz.

Problemem jest również duża ilość pracowników służby ochrony zdrowia, którzy zostali wysłani na kwarantannę w związku potwierdzonym zakażeniem COVID-19. To dotyczy około 10 tys. osób, które pracują w izraelskich placówkach medycznych.

Szczepienia czwartą dawką dla wszystkich?

Rząd Izraela już teraz oferuje drugą dawkę przypominającą wszystkim mieszkańcom kraju w wieku powyżej 60 lat i osobom z grup wysokiego ryzyka.Czwartą dawkę otrzymało ponad 600 tys. osób, a trzecią zaszczepiona jest prawie połowa populacji.

We wtorek panel ekspertów medycznych izraelskiego ministerstwa zdrowia zarekomendował rządowi powszechne podawanie czwartej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowiwszystkim osobom dorosłym, pod warunkiem, że minęło co najmniej pięć miesięcy od ich trzeciego zaszczepienia lub ozdrowienia.

Komitet doradczy resortu zdrowia stwierdził, że według badań czwarta dawka zapewnia trzy do pięciu razy większy poziom ochrony przed poważnymi objawami COVID-19 i podwaja ochronę przed infekcją w porównaniu z trzema dawkami.

Według danych ministerstwa zdrowia Izraela w kraju tym obecnie jest około 488 tys. zakażonych osób, a 2256 z nich przebywa w szpitalach. W ubiegłym tygodniu z powodu COVID-19 zmarło 132 Izraelczyków.

Czytaj też:

Pfizer rozpoczął badania nad szczepionką przeciwko OmikronowiCzytaj też:

"Druga dawka przypominająca". Nowe rekomendacje w Izraelu