Koniec restrykcji w USA? Urzędnik stawia Anglię jako wzór

– Myślę, że z pewnością na wschodnim wybrzeżu, gdzie obserwuje się dramatyczny spadek przypadków, musimy być gotowi zrobić to bardzo szybko. Myślę, że w miarę poprawy warunków musimy być pozwolić na złagodzenie niektórych z tych środków z taką samą szybkością, jak je wprowadzaliśmy – powiedział Gottlieb w poniedziałkowej rozmowie z CBSN "The Squawk Box", odnosząc się do pytania dziennikarza o zniesienie nakazu noszenia maseczek.

Podkreślił, że spadająca liczba zakażeń oznacza, że urzędnicy służby zdrowia powinni niebawem znieść nakaz ich stosowania w szkołach i przymus obowiązkowych szczepień, który został wprowadzony dla pracowników wielu sektorów zawodowych.

"Nie określiliśmy się dziś jasno"

Przywołał, jako przykład dla innych, niedawną decyzję władz stanu Connecticut, które cofnęły wymóg obowiązkowych szczepień dla pracowników stanowych i zaprezentował wspomniane postanowienie jako politykę, którą inni decydenci powinni zastosować w niedalekiej przyszłości.

– Nie określiliśmy się dziś jasno, kiedy zamierzamy wycofać wiele z tych środków, ale dwie najbardziej kontrowersyjne kwestie w USA to maski wśród dzieci w szkołach i obowiązki dotyczące szczepień – powiedział Gottlieb.

USA zniosą wszystkie restrykcje?

Były dyrektor FDA zaznaczył, że liczba przypadków spadła o kilkanaście procent w ciągu ostatnich siedmiu dni i daje możliwość poluzowania wprowadzonych restrykcji. Przekazał, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie niebawem pójdą śladem Anglii, która w czwartek zniosła niemalże wszystkie obostrzenia związane z pandemią COVID-19.

Wypowiedź urzędnika pojawiła się w momencie, kiedy w Stanach Zjednoczonych, według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa (JH), notuje się średnio 619 958 przypadków COVID-19 dziennie. To ponad 300 tys. przypadków mniej niż 14 stycznia, kiedy w USA padł rekord zakażeń.

