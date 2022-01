Austria: Najwięcej zakażeń koronawirusem od początku pandemii

Odnotowane w czwartek 43 053 nowe przypadki, to wzrost o blisko 10 tys. w stosunku do środy, kiedy po raz pierwszy Austria przekroczyła poziom 30 tys. infekcji. W samym Wiedniu pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa uzyskało w czwartek 14 711 osób.

Od środy odnotowano 12 kolejnych zgonów wśród osób zakażonych Covid-19. Od początku pandemii zmarły 14 042 osoby.

Obecne liczby nowych przypadków są zgodne z prognozami ekspertów. Zachorowalność tygodniowa wzrasta - w czwartek wyniosła 2 235 przypadków na 100 tys. osób. Aktualnie w całym kraju jest 267 991 potwierdzonych aktywnych przypadków zakażenia – to tyle, ile mieszkańców ma Graz, drugie co do wielkości miasto w Austrii.

Obecnie w szpitalach przebywa 1315 osób z Covid-19 (o jedną osobę mniej, niż w środę). Na oddziałach intensywnej terapii znajduje się 180 pacjentów, w ciągu ostatniego tygodnia odnotowano spadek o 21 osób.

Szczytu fali zakażeń, spowodowanej dominującym obecnie wariantem Omikron, Austria spodziewa się za tydzień-dwa. Jak zapowiedziały władze, dopiero potem rozważane będzie wprowadzanie zmian, luzujących obostrzenia.

W piątek ma się spotkać GECKO – sztab ekspertów, powołanych do działań związanych z walką z pandemią. Wiadomo jednak, że nie zostaną tam podjęte na razie żadne ustalenia odnośnie do obowiązujących przepisów i zaleceń w związku z pandemią. Tematyka spotkania dotyczyć ma aktualnych prognoz zachorowań w kraju i na świecie, sytuacji w szpitalach w poszczególnych krajach związkowych, strategii szczepień i leczenia koronawirusa.

Austria rezygnuje z obostrzeń dla niezaszczepionych

W środę Austria po raz pierwszy przekroczyła próg 30 tys. nowych infekcji koronawirusa w ciągu doby, zgodnie z wcześniejszymi prognozami ekspertów. Najbliższe dni mogą przynieść nawet 35-40 tys. pozytywnych testów dziennie – poinformowali w środę kanclerz Karl Nehammer i minister zdrowia Wolfgang Mueckstein.

Nehammer z Muecksteinem poinformowali także, że w najbliższy poniedziałek (31 stycznia) zostanie zniesiony lockdown dla osób, które nie zostały zaszczepione przeciwko koronawirusowi.

Jak uzasadniali ten krok eksperci z komisji GECKO, powołanej do walki z pandemią, utrzymywanie tego przepisu nie jest już potrzebne, ponieważ „nie ma ryzyka przeciążenia zdolności intensywnej opieki w szpitalach”.

