Umland: Berlin musi porzucić złą politykę

Piotr Włoczyk: Jest pan inicjatorem listu otwartego do niemieckich władz, który ukazał się na portalu tygodnika „Die Zeit”. Wraz z innymi ekspertami ds. bezpieczeństwa wzywa pan Berlin do diametralnej zmiany polityki wobec Rosji. Jak źle to obecnie wygląda?

Dr Andreas Umland: Chcemy zachęcić tym listem Niemcy do dokonania właściwego wyboru w tym bardzo napiętym czasie. Niemcy nie mogą już ograniczać się jedynie do wydawania słusznych komunikatów wzywających do deeskalacji, uspokojenia sytuacji i utrzymania pokoju. Deklaracje muszą zostać poparte konkretnymi czynami, które pokazałyby, że Niemcy faktycznie chcą powstrzymać agresywne działania Moskwy. To jednak wymagałoby głębokiej zmiany polityki zagranicznej Niemiec wobec Rosji.