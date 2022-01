Konwój wolności dotarł do Ottawy. Gigantyczny protest przeciwko segregacji

Protestujący zapowiadają, że nie opuszczą Ottawy, dopóki premier Justin Trudeau nie zakończy polityki covidowych restrykcji wobec społeczeństwa.

Konwój wolności w Kanadzie

Konwój wolności, który dotarł przed budynek kanadyjskiego parlamentu składa się z ciężarówek i samochodów osobowych. Zgromadzeni nie zgadzają się na tolerowanie dalszej polityki obostrzeń i przymus szczepień przeciwko COVID. Według różnych szacunków podanych w mediach, konwój liczył kilkadziesiąt kilometrów. Najczęściej podaje się liczbę 70 km. W sobotę manifestanci zaczęli się gromadzić wokół kanadyjskiego parlamentu.

Pierwsze ciężarówki rozstawiły się na Parliament Hill (Wzgórze Parlamentarne) w piątek. Cały czas dojeżdżają kolejne. W sobotę do protestu dołączył tłum ludzi, którzy mimo ostrzeżeń przed ekstremalnie niskimi temperaturami, pojawił się na Wzgórzu Parlamentarnym. Obecnie zablokowane jest niemal całe miasto.

Początek większego ruchu?

Jak informuje portal CBC „oczekuje się, że w najbliższych godzinach do centrum miasta przybędzie ich znacznie więcej, ponieważ kierowcy ciężarówek i ich zwolennicy opuszczają punkty zborne na wschodnich i zachodnich krańcach Ottawy, kierując się do Parliament Hill”.

Na ciężarówkach, które stoją przed budynkami parlamentu, można zobaczyć transparenty potępiające covidowe obostrzenia, rzekome działania na rzecz tzw. zdrowia publicznego oraz Justina Trudeau. Pojawiły się także wezwania, by premier ustąpił ze stanowiska.

Część protestujących wskazuje, że kontynuowanie restrykcji związanych z COVID-19, doprowadzi do tego, iż w Kanadzie zapanuje komunizm. Jak do tej pory protest przebiega pokojowo, organizatorzy wzywają rosnący tłum do zachowania spokoju.

Gdzie jest Trudeau?

Jak podało CBC, powołując się na źródła, ze względów bezpieczeństwa Trudeau wraz z rodziną został przeniesiony do nieujawnionego miejsca. Mówi się, że polityk ma przebywać na kwarantannie.

Wiadomo, że szef rząd nie przebywa w swoim domu, który jest położony czterech kilometrów od epicentrum protestu.

Biuro premiera poinformowało, że nie może odnieść się do pytań o miejsce pobytu Trudeau z uwagi na względy jego bezpieczeństwa.

