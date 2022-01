"Rosja poniesie poważne konsekwencje". Biden ostrzega Putina

W poniedziałek Rada Bezpieczeństwa ONZ debatowała na temat sytuacji na Ukrainie i możliwości rosyjskiej inwazji na ten kraj. W wydanym z tego powodu oświadczeniu administracja Joe Bidena podkreśliła, że jeśli dojdzie do wojny rosyjsko-ukraińskiej zagrożony będzie obecny porządek międzynarodowy.

"Dziś w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Stany Zjednoczone szczegółowo przedstawiły pełny charakter rosyjskiego zagrożenia dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Nasza przedstawicielka wyjaśniła społeczności międzynarodowej pełne implikacje tego zagrożenia – nie tylko dla Ukrainy, ale także dla podstawowych zasad Karty Narodów Zjednoczonych i współczesnego porządku międzynarodowego" – napisano w oświadczeniu.

Ostrzeżenie dla Rosji

W dokumencie znalazło się także ostrzeżenie dla Władimira Putina. Stany Zjednoczone podkreśliły, że jeśli Rosja wykaże chęć rozwiązania kryzysu poprzez dialog, wtedy USA i sojusznicy będą angażowali się w ten proces "w dobrej wierze". Jeśli jednak Kreml wejdzie na drogę konfliktu, wtedy będzie musiał wziąć na siebie odpowiedzialność i ponieść "szybkie i poważne konsekwencje".

Administracja Bidena wskazuje, że USA i jego sojusznicy przygotowują się na każdy scenariusz rozwoju wydarzeń.

"Świat musi mieć otwarte oczy na działania, którymi Rosja zagraża bezpieczeństwu Ukrainy i regionu i być gotowy do zareagowania na zagrożenia, jakie te działania niosą ze sobą dla nas wszystkich. Dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa jest kluczowym krokiem w celu zmuszenia świata do przemawiania jednym głosem: odrzucenia użycia siły, wezwania do deeskalacji wojskowej, wspierania dyplomacji jako najlepszej drogi rozwiązania konfliktu i żądania odpowiedzialności od każdego państwa członkowskiego za powstrzymanie się od agresji militarnej na sąsiadów" – podkreślono w oświadczeniu.

