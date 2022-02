Viktor Orban spotka się z Władimirem Putinem. "Najważniejsze z dotychczasowych spotkań"

"Wtorkowe spotkanie premiera Węgier Viktora Orbana z prezydentem Władimirem Putinem w Moskwie będzie najważniejsze z dotychczasowych" — napisał na Facebooku minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto, który poinformował, że przywódcy spotkają się już po raz dwunasty.

"Bez dwóch zdań ubiegły rok był jak dotąd najbardziej udanym rokiem pod względem współpracy węgiersko-rosyjskiej i mamy plany na ten rok również" — stwierdził szef węgierskiej dyplomacji.

O czym będą rozmawiać?

Polityk wyjaśnił, że plan wizyty Orbana obejmuje rozmowy o produkcji rosyjskiej szczepionki przeciw COVID-19 na Węgrzech i nowej umowie na zakup gazu oraz dyskusję na temat długo opóźniającego się projektu budowy elektrowni jądrowej, którą Rosja ma zamiar postawić w tym kraju. Poruszona zostanie również kwestia ewakuacji obywateli Węgier znajdujących w Kazachstanie.

Dodał, że w przypadku powodzenia rozmów Węgry znów skorzystają, dzięki rozsądnie prowadzonej polityce zagranicznej, która respektuje zarówno zobowiązania wobec zachodnich sojuszników, jak i kładzie "poważny nacisk na powodzenie stosunków dwustronnych w relacjach z Rosją".

"Mieszkańcy Europy Środkowej zawsze na tym tracą"

Szijjarto podkreślił, że przed spotkaniem Viktor Orban konsultował się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, którego kraj sprawuje obecnie prezydencję w UE.

Z kolei rzecznik węgierskiego premiera, Bertalan Havasi dodał, że przeprowadzono również rozmowę z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, w trakcie której omawiano kwestię obecnego kryzysu na Ukrainie i opowiedziano się za rozwiązaniem dyplomatycznym.

— My, Węgrzy, nauczyliśmy się, że jeśli dochodzi od konfliktu między Wschodem i Zachodem, to mieszkańcy Europy Środkowej zawsze na tym tracą, tak więc w strategicznym interesie naszego bezpieczeństwa narodowego leży to, by obecny konflikt został rozwiązany na drodze rozmów — wyjaśnił stanowisko swojego rządu Szijjarto na konferencji prasowej zorganizowanej przed wylotem.

