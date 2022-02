Kolejny kraj decyduje się na złagodzenie restrykcji

W ramach luzowania obostrzeń, które dotychczas w największym stopniu dotyczyły stołecznego obszaru Helsinek, otwarte dla klientów indywidualnych zostały m.in. pływalnie, sauny publiczne, wewnętrzne parki rozrywki, sale zabaw dla dzieci oraz sale sportowe, a także inne placówki kulturalno-rekreacyjne.

Przedłużony został też czas otwarcia restauracji o trzy godziny, tj. do godz. 21. Bary i kluby nocne wciąż jednak są objęte ostrzejszymi ograniczeniami - mogą być otwarte do godz. 18, a sprzedaż alkoholu jest możliwa do godz. 17.

Główne kina w aglomeracji stołecznej zaczną przyjmować widzów od piątku i na razie z ograniczeniem do 50 osób na seans.

COVID w Finlandii

Na szczeblu ogólnokrajowym zniesione zostały kontrole graniczne dla przyjezdnych z krajów UE oraz strefy Schengen. Wcześniej Finlandia, jako jeden z niewielu krajów, utrzymywała kontrole przez długi czas - od wiosny 2020 do lata 2021 roku.

Wchodzący w życie 1 lutego wymóg pełnego zaszczepienia personelu medycznego oraz osób pracujących z grupami ryzyka nie oznacza, że osoby niezaszczepione będzie można zwalniać z pracy. Pracodawca będzie mógł jednak takich opiekunów przesunąć do pracy w innym dziale lub wyznaczyć inne zadania.

W liczącej 5,5 mln mieszkańców Finlandii wciąż utrzymuje się wysoki poziom zakażeń. We wtorek poinformowano o ponad 3200 nowych infekcjach. W poprzednich tygodniach dziennie rejestrowano nawet po ok. 10 tys. i więcej przypadków SARS-CoV-2. Władze medyczne zaznaczają jednak, że z uwagi na przeciążenie personelu, nie wszystkie osoby z objawami COVID-19 są oficjalnie testowane.

W kraju dwoma dawkami zaszczepiono blisko 74 proc. społeczeństwa; trzecią dawkę otrzymało niespełna 45 proc.

Czytaj też:

Dania znosi wszystkie obostrzenia. "Witamy znów życie, które znaliśmy"Czytaj też:

Finlandia: Zakaz wjazdu dla niezaszczepionych w pełni turystów