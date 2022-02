Szwajcaria: Rośnie liczba zakażeń. Mimo to rząd łagodzi restrykcje

Ponieważ nie wpłynęło to niekorzystnie na system opieki zdrowotnej, a szpitale nie są nadmiernie obciążone, władze tego kraju postanowiły złagodzić obostrzenia epidemiczne. Od czwartku zostanie zniesiony nakaz pracy z domu i zmienią się zasady nakładania kwarantanny, tj. ci, co mieli kontakt z osobą zakażoną nie będą musieli izolować się przez pięć dni.

Rząd federalny oświadczył, że do 9 lutego będzie prowadził rozmowy z władzami kantonów co do dalszego znoszenia restrykcji epidemicznych. Wspólne ustalenia zostaną ogłoszone 16 lutego.

"Według obserwacji rządowych, sytuacja w szpitalach rozwija się pozytywnie – pomimo rekordowo wysokich danych dotyczących infekcji, placówki nie są obciążone, co więcej na oddziałach intensywnej terapii jest mniejsze obłożenie" – przekazano w oświadczeniu władz federalnych Szwajcarii. Dodano, że prawdopodobnie jest to związane z "wysoką odpornością populacji po szczepieniach i nabytą odpornością po przejściu choroby".

Lżejszy przebieg zakażenia

Szwajcarskie władze zauważają, że wariant koronawirusa Omikron jest bardziej zakaźny od poprzednich, ale wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia ciężkich objawów COVID-19. "Istnieje coraz więcej przesłanek, by uważać, że kryzys wkrótce się skończy i że rozpocznie się faza endemiczna (koegzystencji z wirusem – PAP)" – podkreślono.

W środę w Szwajcarii stwierdzono ponad 41 tys. nowych przypadków, co daje prawie 2,29 mln zakażonych koronawirusem od początku pandemii. Ponad 12,3 tys. osób zmarło w wyniku COVID-19.