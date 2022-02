Komisja Europejska chce przedłużenia unijnego certyfikatu covidowego o rok

"Wirus Covid-19 nadal dominuje w Europie i na tym etapie nie jest możliwe określenie wpływu ewentualnego wzrostu zachorowań w drugiej połowie 2022 r. ani pojawienia się nowych wariantów. Rozszerzenie rozporządzenia zapewni podróżnym możliwość dalszego korzystania z unijnego cyfrowego certyfikatu COVID podczas podróży po UE, tam gdzie państwa członkowskie stosują określone środki ochrony zdrowia publicznego" – podała KE.

Aby ułatwić bezpieczne swobodne przemieszczanie się podczas pandemii COVID-19, 14 czerwca 2021 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego certyfikatu COVID. Obowiązuje ono od 1 lipca 2021 r.

Państwa członkowskie odchodzą od certyfikatów

W związku ze zmianą sytuacji epidemicznej i szerzącego się coraz powszechniej wariantu Omikron koronawirusa SARS-CoV-2 od soboty na Litwie nie będzie już obowiązywał "paszport covidowy" – postanowił w środę rząd w Wilnie. Decyzja wpisuje się w globalny nurt odchodzenia od obostrzeń oraz znoszenia obowiązku szczepień przeciw COVID-19. Są także kraje, które informują, że będą traktować COVID-19 jak inne choroby grypowe.

Z kolei Dania we wtorek stała się pierwszym krajem UE, który zniósł wszystkie ograniczenia związane z COVID-19 pomimo notowanej rekordowej liczby przypadków.



Koronawirus od dziś nie będzie już traktowany jako schorzenie krytyczne społecznie i zagrażające społeczeństwu w Danii. Państwu udało się "przełamać związek między rosnącą liczbą zakażeń, a liczbą osób poważnie chorych i hospitalizowanych z powodu COVID-19" – wyjaśniła premier rządu w Kopenhadze.

– Jesteśmy gotowi do tego, by wyjść z cienia koronawirusa. Żegnamy się z obostrzeniami i witamy znów życie, które znaliśmy. Pandemia trwa, ale dzięki temu, co już wiemy, możemy wierzyć, że krytyczna faza jest już za nami – powiedziała Mette Frederiksen.

