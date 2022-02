"Dziennikarzom grożono, że muszą się liczyć z odwetem". Rosja zakazuje nadawania niemieckiej stacji

Deutsche Welle otrzymało zakaz nadawania w Rosji. Dziennikarze stacji pracujący przy produkcji materiałów telewizyjnych, jak i tworzący treści do internetu, zostali pozbawieni akredytacji, co uniemożliwia im pracę na terenie tego kraju. Pracownicy stacji musieli zwrócić swoje karty akredytacyjne do siedziby rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Decyzja Kremla ma być odwetem za brak koncesji dla stacji Russia Today DE. Decyzja w tej sprawie została podjęta niedawno przez niemieckiego regulatora, co wywołało wściekłość rosyjskich władz.

– Sytuacja jest całkowicie jasna: rosyjskiemu medium, powiedziałbym nawet, że międzynarodowemu środkowi masowego przekazu, zakazuje się nadawania w Niemczech. Jest to nic innego jak atak na wolność słowa – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Russia Today jest powszechnie uważana za propagandową tubę Kremla.

Rosyjski odwet

– Wszystkim niemieckim dziennikarzom zagrożono, że muszą się liczyć z odwetem – powiedział szef moskiewskiego biura DW, Juri Rescheto w odpowiedzi na pytanie o odebranie akredytacji pracownikom.

Z kolei szef Deutsche Welle Peter Limbourg określił działania rosyjskich władz jako niezrozumiałe i zapowiedział przeciwko nim oficjalny protest.

– Robi się z nas tu pionka w sposób, jakiego media doświadczają tylko w autokracjach – oświadczy. Limbourg dodał, że jego stacja protestuje „przeciwko tej absurdalnej reakcji rządu rosyjskiego” i podejmie działania prawne przeciwko ogłoszonym środkom. Zapowiedział także, że Deutsche Welle nadal będzie informować o Rosji.

Stacja broni się przed decyzją Kremla wskazując, że posiada wszystkie niezbędne licencje na działanie w tym kraju.

"Deutsche Welle posiada licencje na nadawanie w Rosji swoich kanałów telewizyjnych DW English i DW Deutsch od 2005 roku. Obecne licencje rosyjskiego urzędu ds. mediów są ważne do 2025 r. dla DW English i do 2027 r. dla DW Deutsch. Na niemieckim kanale codziennie emitowany jest dwu- lub czterogodzinny program w języku rosyjskim, co jest zgodne z warunkami licencji" – czytamy na stronie internetowej medium.

