Pentagon ujawnia plany rosyjskiej prowokacji wobec Ukrainy

Informacje przekazane w czwartek przez rzecznika Pentagonu pochodzą od amerykańskiego wywiadu. Według nich, Rosja przygotowuje się do „sfabrykowania pretekstu do inwazji” na Ukrainę, tworząc „bardzo sugestywny film propagandowy”, który przedstawiałby fałszywy atak sił ukraińskich na rosyjskich żołnierzy.

Szokujące ustalenia USA

Podczas konferencji prasowej John Kirby powiedział, że Stany Zjednoczone są przekonane, iż Kreml „planuje przeprowadzić fałszywy atak ukraińskich sił wojskowych lub wywiadowczych na suwerenne terytorium Rosji lub na ludność rosyjskojęzyczną” w celu stworzenia fałszywego uzasadnienia dla inwazji.

– Uważamy, że w ramach tej prowokacji Rosja wyprodukuje bardzo obrazowy film propagandowy, który przedstawiałby zwłoki, ale także miejscowych żałobników i obrazy zniszczonych miejsc, a także ukraiński sprzęt wojskowy lub ten otrzymany przez Kijów z rąk Zachodu – powiedział Kirby.

Tymczasem Ned Price, rzecznik Departamentu Stanu USA, odmówił przedstawienia dowodów na twierdzenia wygłoszone przez rzecznika Pentagonu, mimo tego, iż dziennikarze wielokrotnie naciskali go w tej sprawie podczas czwartkowego briefingu prasowego.

– Staramy się zniechęcić Rosjan do tego typu działań. Dlatego dziś upubliczniamy informacje o prowokacji. Nawet jeśli Rosjanie tego nie zrobią, nie jest to dowód, że nigdy nie mieli planów aby to zrobić – powiedział Price.

Rosja zaprzecza

Doniesienia o przygotowywaniu przez Kreml sfałszowanego materiał wideo jest kolejną tego typu informacją przekazaną przez Amerykanów. Niedawno USA ostrzegały, że Moskwa może przygotowywać prowokację, aby usprawiedliwić inwazję na Ukrainę. Rosja kontynuuje budowanie sił i sprzętu wojskowego wzdłuż granic Ukrainy, pomimo wysiłków dyplomatycznych USA i sojuszników zmierzających do deeskalacji sytuacji.

Ambasador Rosji przy Unii Europejskiej Władimir Czyżow powiedział w czwartek CNN, że Moskwa nie planuje żadnych prowokacji w celu zdobycia pretekstu do inwazji na Ukrainę.

Z kolei minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss powiedziała w czwartek, że ujawnienie przez Stany Zjednoczone rosyjskich planów dotyczących prowokacji „jest jasnym i szokującym dowodem na niesprowokowaną agresję Rosji i podstępne działania mające na celu destabilizację Ukrainy”.

„Ten wojowniczy zamiar wobec suwerennego, demokratycznego kraju jest całkowicie nie do przyjęcia. Potępiamy go w najostrzejszych słowach” – napisała w oświadczeniu.

