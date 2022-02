Zemmour kontra Le Pen

Po szczycie europejskich partii konserwatywnych w Madrycie 29 stycznia, tuż przed odlotem Francuzów do Paryża, doszło do niecodziennej kłótni w ekipie towarzyszącej Marine Le Pen. Rzeczniczka prasowa Zjednoczenia Narodowego miała wypalić do europosła Nicolasa Baya, wiceprzewodniczącego grupy Tożsamość i Demokracja w Parlamencie Europejskim: „Jakie są twoje wartości, Nicolas? Lojalność? Wynoś się, zamiast jeść z koryta tak długo, jak to możliwe!”.