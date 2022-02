Wystarczy 10 minut, 75 franków (ok. 330 zł) oraz „intymne przekonanie”, że tak naprawdę jest się mężczyzną lub kobietą. Nowe przepisy już poprawiły jakość życia pewnego dżentelmena z kantonu Lucerna. Jako mężczyzna musiałby on pracować do ukończenia 65. roku życia. Ponieważ poczuł się on emerytką, to już 5 stycznia wyłożył pieniądze na stosowną opłatę, złożył wniosek i błyskawicznie stał się kobietą uprawnioną do przejścia na emeryturę już w wieku 64 lat.