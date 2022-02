Po dwóch latach sanktuarium w Lourdes zostanie ponownie otwarte dla pielgrzymów

Ponowne otwarcie nastąpi w najbliższy piątek o godz. 12. Pielgrzymi będą mogli wejść do bazyliki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dotknąć Skały Massabielle i zbliżyć się do cudownego źródła – poinformowało sanktuarium w komunikacie.

Przed pandemią Covid-19 liczące 16 tys. mieszkańców miasto Lourdes co roku przyjmowało około 3,5 mln pielgrzymów i turystów rocznie. W czasie pandemii hotele i punkty usługowe praktycznie zrezygnowały z aktywności.

Zamknięcie groty, w której Matka Boża objawiła się Bernadetcie Soubirous w 1858 roku, zaważyło na sytuacji ekonomicznej Lourdes.

Znoszenie restrykcji we Francji

Podróż do Francji może ułatwić zapowiadana we wtorek zmiana zasad obowiązujących przybywających do tego kraju.

– W najbliższych dniach Francja zniesie obowiązek testowania się na obecność koronawirusa dla zaszczepionych przeciw Covid-19 podróżnych, niezależnie od ich kraju pochodzenia – poinformował minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin.

W ciągu tygodnia rząd ogłosi zniesienie obowiązku testowania, aby wjechać do Francji również spoza strefy Schengen – dodał minister na antenie stacji BFM TV.

Na początku miesiąca szef francuskiego resortu zdrowia Olivier Veran przyznał, że "prawdopodobnie do lipca będziemy mogli zlikwidować paszport szczepionkowy we Francji".

– Najgorsze jest już za nami – dodał minister odnosząc się do opadającej piątej fali infekcji Covid-19 we Francji. "W skali krajowej, przeszliśmy już przez szczyt zachorowań. (...) teraz pikować będzie liczba hospitalizacji" – oceniał.

– Gdy opróżnią się już oddziały intensywnej terapii, albo przynajmniej (...) nie będziemy musieli przenosić planowych operacji i nie pojawią się nowe warianty koronawirusa, wtedy będziemy mogli z pewnością rozmawiać o zmianach dotyczących paszportu szczepionkowego, a w efekcie o jego likwidacji – oświadczył Veran w wieczornym programie telewizyjnym.

