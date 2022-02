Wielka Brytania: Lekarz ukarany za zapobieganie aborcjom. Będzie walczył w sądzie

W czerwcu ubiegłego roku informowaliśmy o postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko brytyjskiemu lekarzowi Dermotowi Kearney'owi. Kroki te zostały podjęte, ponieważ z powodzeniem stosował on terapię odwracającą skutki aborcji farmakologicznej. Od momentu wyroku sądu do teraz obowiązuje go zakaz stosowania tej metody.

Przemysł aborcyjny nie daje kobietom alternatywy

Lekarz przygotowuje się właśnie do kontrofensywy w sądzie, aby uchylić i uznać za nieważny tymczasowy zakaz, który obecnie go obowiązuje. 24 lutego odbędzie się rozprawa, a dr Kearney wspierany jest przez organizację prawniczą Christian Legal Centre (Chrześcijańskie Centrum Prawne).

- Widzieliśmy, jak wiele kobiet natychmiast żałuje zażycia pierwszej pigułki aborcyjnej. Dr Kearney oferuje możliwość uratowania ciąży, gdy to nastąpi. Powinien mieć swobodę, aby to zrobić. Dostawcy aborcji umieszczają kobiety na taśmie, co oznacza, że gdy rozpoczną proces aborcji, muszą przez to przejść i są do tego zmuszane lub nie mają alternatywy – podkreśla Andrea Williams z Christian Legal Centre.

Dr Kearney ukarany za odwracanie skutków aborcji farmakologicznej

„Kobiety powinny być oczywiście odpowiednio poinformowane, że śmierć dziecka nie jest nieunikniona po zażyciu pierwszej pigułki” – podkreśla prawniczka. Niestety, tak się nie dzieje, a brytyjski wymiar sprawiedliwości jak dotąd przychylił się do wniosku przemysłu aborcyjnego, który oskarżył dr. Kearney'a.

Dr Dermot Kearney, zwolennik życia i były prezes Katolickiego Stowarzyszenia Medycznego, jest jednym z niewielu lekarzy pomagających kobietom w takich przypadkach. Szacuje się, że jak dotąd około 2000 nienarodzonych dzieci udało się uratować za sprawą terapii, a jej rzecznicy powołują się na badania świadczące, że jest ona bezpieczna i skuteczna. Terapia hormonalna odwracająca skutki zażycia tabletki poronnej stanowi rozwinięcie dotychczasowej praktyki zapobiegania poronieniom. Jednak propagatorzy aborcji próbują zwalczać ją, głosząc, iż jest „niesprawdzona i niebezpieczna”.

