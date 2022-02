Portugalia: Izolowanie całych klas z powodu pojedynczych zakażeń niekonstytucyjne

W dwóch orzeczeniach portugalski Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że pojedyncze przypadki infekcji nie mogą być podstawą do izolowania pozostałych uczniów klasy nawet w sytuacji, kiedy w kraju obowiązuje z powodu COVID-19 stan klęski żywiołowej.

Według Trybunału dwa orzeczenia o niekonstytucyjności izolowania całych klas z powodu pojedynczych zachorowań na COVID-19 dotyczyły przypadków szkół w podlizbońskich miastach Amadora i Torres Vedras.

Sędziowie portugalskiego Trybunału Konstytucyjnego wskazali, że władze medyczne nie miały uprawnień, aby zabronić uczniom uczęszczania do szkoły w formie stacjonarnej, ponieważ ograniczało to ich konstytucyjne prawo.

Z informacji służb medycznych Portugalii wynika, że w styczniu średnio każdego dnia dochodziło w tym kraju do około 10 tys. przypadków zachorowania na COVID-19 wśród dzieci i młodzieży.

Koronawirus. Zmiany przepisów w Portugalii

3 lutego władze Portugalii zatwierdziły nowe przepisy w sprawie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Przywrócono możliwość podróżowania do kraju na podstawie certyfikatu potwierdzającego przebycie pełnego procesu szczepień. Wcześniej osoby przylatujące do Portugalii musiały okazać test z negatywnym wynikiem na obecność koronawirusa lub dokument medyczny potwierdzający przebycie COVID-19. Zasady te obowiązywały od 1 grudnia 2021 r., uniemożliwiając wjazd do kraju samolotem na podstawie tzw. paszportu szczepionkowego.

Jednocześnie władze Portugalii ogłosiły, że będą karać podróżnych, którzy odmówią wypełniania tzw. ankiet sanitarnych lub podadzą niepełne informacje. W dokumentach musi się bowiem znaleźć m.in. dokładny adres ich pobytu. Restrykcja obowiązuje tylko na lotniskach kontynentalnej Portugalii. Zgodnie z przepisami za niewypełnienie rubryki z adresem pasażer będzie musiał zapłacić mandat od 300 do 800 euro. Karę 20-40 tys. euro za niewypełnienie formularza może też ponieść przewoźnik.

