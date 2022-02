Absurdalne polecenie niemieckiej uczelni. Studenci zmuszeni do zgolenia bród

W mailu do studentów napisano: "Proszę o natychmiastowe dostosowanie golenia do warunków higienicznych".

"Wąsik Hitlera" wskazany?

"Niektórych odbiorców poczty szczególnie zirytowała załączona infografika" – pisze dziennik "Nordkurier". "Wyszczególniono w niej bardzo dokładnie, jakie kształty zarostu można nosić pod maską FFP2 bez wpływu na efekt filtra. Podstawowa zasada: im mniejszy (zarost), tym lepszy. Szczególnie jeden typ wąsów przykuwa uwagę: typ »szczoteczki do zębów« - ściśle przycięte wąsy, jak te, które nosił Adolf Hitler. Wątpliwe historycznie i z pewnością nie jest to coś, co nosiłby dziś student z Greifswaldu, ale najwyraźniej nie jest to medycznie niewłaściwe" – zauważa gazeta.

Uczelnia podkreśla w swoim piśmie, że nie jest to nowe rozporządzenie, a jedynie przypomnienie. Grafika przesłana wraz z mailem pochodzi z 2017 roku i została pierwotnie opublikowana przez amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Ilustracja z wąsikiem Hitlera już wcześniej wywołała poruszenie w internecie – informuje "Nordkurier".

Polecenie uczelni ma na celu zapewnienie prawidłowego przylegania maseczki FFP2 i tym samym lepszej ochrony. "To, co na pierwszy rzut oka ma sens, po bliższym przyjrzeniu się wydaje się przesadą. Nie tylko testy są obowiązkowe podczas kursów i praktyk, ale także studenci pracują prawie wyłącznie na modelach i bardzo rzadko mają kontakt z pacjentami. Krok ten wydaje się również dość spóźniony, biorąc pod uwagę, że pandemia jest już od dwóch lat" – zwraca uwagę gazeta.

