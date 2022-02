Loty na Marsa. Elon Musk otrzyma ważną zgodę administracji ds. lotnictwa?

Federalna Administracja Lotnictwa może wydać zgodę środowiskową dla kosmodromu SpaceX w południowym Teksasie już w przyszłym miesiącu.

Musk: Startship poleci w kosmos

Współzałożyciel Tesli, SpaceX i Boring Company przemawiał podczas prezentacji kosmodromu.

– Otrzymaliśmy przybliżone informacje, że możemy dostać zgodę w marcu, ale to wszystko, co wiemy – powiedział w czwartek Elon Musk. – Dążymy do uzyskania zgody regulatora i gotowości sprzętu w tym samym czasie – dodał. Jego zdaniem obie te kwestie mogą zostać załatwione na przestrzeni kilku miesięcy.

Musk ocenił, że jest „wysoce pewny”, iż Starship poszybuje na orbitę jeszcze w 2022 roku. Podkreślił, że pewnego dnia Starship zabierze ludzi na Marsa.

System zaprojektowany jest w taki sposób, aby móc zabrać na pokład 100 pasażerów lub 100 ton ładunków i wynieść je na niską orbitę okołoziemską.

Loty na Marsa

Jak przypomina w kontekście lotów w kosmos Bloomberg, wśród celów SpaceX jest umieszczenie na orbicie tysięcy satelitów sieci Starlink, które mają zapewnić mieszkańcom naszej planety internet.

Elon Musk nie wskazał żadnych ram czasowych jeśli chodzi o misje na Księżyc i na Marsa. Jego plany pozostają jednak niezmienne od wielu lat. – Zawsze istnieje ryzyko, że na Ziemi coś może pójść nie tak. Oczywiście jestem optymistą, więc myślę, że prawdopodobieństwo czegoś takiego jest niskie, ale nie zerowe – powiedział.

– Ostatecznie Słońce będzie się rozszerzać i zniszczy życie. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy stali się gatunkiem multiplanetarnym – dodał. – Wciąż jednak stworzenie samowystarczalnego miasta na Marsie nie będzie łatwe – nie ukrywał.

