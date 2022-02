Rosja odrzuciła odpowiedź UE na pismo Ławrowa

Chodzi o skierowane przez szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa 28 stycznia pismo dotyczące "realizacji w praktyce zasady równego i niepodzielnego bezpieczeństwa". Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował w czwartek, że odpowiedział na pismo w imieniu państw członkowskich UE.

Rosyjski resort oświadczył, że dokumenty, które otrzymał w odpowiedzi nie zawierają "merytorycznej reakcji na pytanie postawione wprost" przez Moskwę. "Posłanie Ławrowa adresowane było do ministrów spraw zagranicznych 37 państw Europy i Ameryki Północnej. Podkreślono w nim, że oczekujemy szerokiej odpowiedzi o charakterze państwowym. Zamiast tej odpowiedzi piszą do nas (sekretarz generalny NATO) Jens Stoltenberg i (szef dyplomacji UE) Josep Borrell, z którymi się nie kontaktowaliśmy" – głosi komunikat MSZ Rosji.

Dodano, że rosyjska dyplomacja "nie może przyjąć" wspólnej odpowiedzi i że "oczekuje obszernej reakcji od każdego z adresatów".

Co napisał Borrell?

W tym tygodniu do mediów wyciekły fragmenty pisma Borrella.

"Jesteśmy poważnie zaniepokojeni obecną sytuacją i mocno wierzymy, że napięcia i nieporozumienia muszą być rozwiązywane poprzez dialog i dyplomację" – czytamy. "Wzywamy Rosję do złagodzenia eskalacji i odwrócenia rozwoju militarnego na Ukrainie i wokół niej oraz na Białorusi" – pisał dalej wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

W liście Bruksela zadeklarowała gotowość by wraz z partnerami z NATO kontynuować dialog z Rosją na temat "zwiększenia bezpieczeństwa". Podkreślono jednak szczególne znaczenie rozmów w formacie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zaznaczono, że do tej organizacji, w przeciwieństwie do NATO, należą wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.

