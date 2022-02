MSZ Ukrainy tonuje nastroje. "Należy zachować spokój i nie siać paniki"

"Należy zachować spokój, zjednoczyć się wewnątrz kraju oraz unikać działań, które destabilizują sytuację i powodują panikę" zaapelowało w sobotę ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy. Komunikat został opublikowany na stronie internetowej MZ.

Resort wskazuje, że od początku eskalacji ze strony Rosji ukraińskie władze, dyplomacja i siły zbrojne dokładają starań, by "Ukraina pozostała silna i przygotowana do różnych scenariuszy rozwoju wydarzeń, a jakiekolwiek agresywne zamiary" wobec Ukrainy, żeby się nie ziściły.

W piątek odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO), podczas którego przeanalizowano obecną sytuację bezpieczeństwa i dalsze działania Ukrainy.

MSZ Ukrainy zaznacza, że w ostatnim czasie kraj zwiększył swoje zdolności obronne. "Obecnie jest to bardzo ważne, by zachowywać spokój, konsolidować się wewnątrz kraju, unikać działań, które destabilizują i sieją panikę" – czytamy.

CNN: Strategia Bidena wobec Rosji przynosi efekty

Od kilku miesięcy narasta napięcie na wschodzie i obawy przed agresją Rosji na Ukrainę. Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się też przecieki z danych wywiadu (m.in. amerykańskiego oraz brytyjskiego). Według źródeł CNN administracja Joe Bidena wierzy, że Władimir Putin został zaskoczony ujawnieniem części rosyjskich planów

"Celem ujawniania informacji wywiadowczych przez USA jest pozbawienie Rosji tego samego elementu zaskoczenia, który wykorzystała w 2014 r., kiedy zaanektowała Krym" – mówią CNN zachodni dyplomaci. "Wielu z tych samych amerykańskich urzędników rządowych zasiadało w pierwszym rzędzie przy podejmowaniu decyzji w 2014 r. i reagują na wnioski wyciągnięte z tamtego doświadczenia" – wskazują informatorzy CNN.

"Nie traktujemy prasy instrumentalnie. To, co robimy, to prowadzenie strategicznej kampanii komunikacyjnej" — twierdzi przedstawiciel zachodniego wywiadu

Przedstawiciele amerykańskiej administracji powiedzieli, że ujawnianie informacji było starannie koordynowane przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego, wywiad i inne agencje bezpieczeństwa narodowego. Cel? Przerwanie rosyjskiego planowania i powstrzymanie działań wojskowych.

