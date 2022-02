Czas to pieniądz

Tomasz Zbigniew Zapert: Bohater pańskiej książki stworzył najsławniejszą w świecie polską markę?

Beniamin Czapla: Rzeczywiście, wielu z moich rozmówców zwraca na to uwagę. Nie ulega wątpliwości, że spółka Patek Philippe to po dziś dzień jedna z najsłynniejszych i najbardziej prestiżowych manufaktur produkujących zegarki. Nie udałoby się to, gdyby nie pomysłowość i zaradność jej założyciela – urodzonego w 1812 r. w Piaskach Szlacheckich (woj. lubelskie) Antoniego Patka. Jednak nie każdy w Polsce zna historię tej firmy. Wiele osób żyje w przekonaniu, że Patek był Francuzem lub Szwajcarem. Chyba najbardziej oryginalną teorią podzielił się ze mną pewien pan, który uznał go za… rosyjskiego Żyda! Oczywiście możemy nad tym ubolewać. W końcu to nasz rodak. Pamiętajmy jednak, że polski wątek tej historii skończył się wraz ze śmiercią Antoniego w 1877 r. Od tego czasu minęło już prawie 140 lat! A przecież zdarza nam się zapominać o wynalazcach i bohaterach żyjących znacznie później…