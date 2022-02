Niepokojące doniesienia. CNN: "Ekstremalnie bliskie" spotkanie samolotów USA i Rosji

Amerykańska telewizja CNN podała, że kilka rosyjskich samolotów wojskowych zbliżyło się w miniony weekend na "ekstremalnie bliską" odległość do samolotu marynarki wojennej USA nad Morzem Śródziemnym. Rosyjskie maszyny miały wykonać "niebezpieczne i nieprofesjonalne" manewry.

Do zdarzenia doszło nad wodami międzynarodowymi, kiedy do samolotu patrolowego marynarki wojennej Boeing P-8 podleciało kilka samolotów rosyjskich. Incydent miał zostać zapisany na nagraniu wideo. Według agencji Reutera, dystans między samolotami mogła wynieść kilka stóp (jedna stopa to 30,48 cm). Pentagon poinformował, że wkrótce potem doszło do kolejnego bliskiego spotkania rosyjskich i amerykańskich samolotów.

Blinken: Jest różnica między tym, co mówi Rosja, a tym, co robi

Stany Zjednoczone nie mają dowodów na to, że Rosja wycofuje swoje wojska z granicy z Ukrainą – powiedział w środę sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Blinken wziął udział w programie „Good Morning America” amerykańskiej stacji ABC, gdzie komentował sytuację wokół Ukrainy. Rosyjskie dowództwo sił lądowych twierdzi, że część zgromadzonych przy granicy wojsk zakończyło ćwiczenia i rozpoczęło procedurę powrotu do baz w głębi kraju. NATO nie potwierdziło jednak tych informacji. Również sekretarz stanu USA wskazał, że amerykański wywiad nie ma wiadomości o wycofywaniu się rosyjskich oddziałów.

– Niestety, jest różnica między tym, co mówi Rosja, a tym, co robi. A to, co widzimy, nie jest znaczącym cofnięciem się. Wręcz przeciwnie, nadal widzimy siły, które byłyby w awangardzie każdej nowej agresji na Ukrainę, które nadal znajdują się na granicy – powiedział Blinken.

Amerykański polityk powtórzył stanowisko USA, które uważają, że Rosja może w każdej chwili dokonać inwazji na sąsiednią Ukrainę, również w tym tygodniu.

