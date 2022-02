Rosja zabiera czołgi z granicy? Ministerstwo pokazało nagranie

"Żołnierze jednostek armii pancernej Zachodniego Okręgu Wojskowego zakończyli ładowanie czołgów i opancerzonych pojazdów gąsienicowych na perony kolejowe i rozpoczęli marsz łączony do punktów stałego rozmieszczenia" – poinformował resort w opublikowanym komunikacie.

Dodano, że ma to związek z zakończeniem ćwiczeń, w których wspomniane siły wojskowe brały udział. Teraz mają powrócić one do swoich baz znajdujących się w odległości około tysiąca kilometrów od miejsca, gdzie w ostatnim czasie przebywały.

Nagranie z załadunku czołgów

Na nagraniu, które zostało opublikowane w internecie, rosyjskie ministerstwo obrony pokazało, jak żołnierze ładują na perony kolejowe czołgi, bojowe wozy piechoty i samobieżne stanowiska artyleryjskie.

twitter

Przedstawiono również wideo ukazujące ruch zmodernizowanej kolumny T-72B3.

Agencja informacyjna RIA Nowosti przekazała, że na miejscu zostanie sprawdzony stan techniczny sprzętu i zostanie on przygotowany do dalszych ćwiczeń, które są planowane na bliżej nieokreślony okres zimowy.

Blinken: Jest różnica między tym co Rosja robi i mówi

Tymczasem Anthony Blinken, sekretarz stanu USA, wziął w środę udział w programie "Good Morning America" amerykańskiej stacji ABC, gdzie komentował sytuację wokół Ukrainy.

Rosyjskie dowództwo sił lądowych twierdzi, że część zgromadzonych przy granicy wojsk zakończyło ćwiczenia i rozpoczęło procedurę powrotu do baz w głębi kraju. NATO nie potwierdziło jednak tych informacji. Również sekretarz stanu USA wskazał, że amerykański wywiad nie ma wiadomości o wycofywaniu się rosyjskich oddziałów.

– Niestety, jest różnica między tym, co mówi Rosja, a tym, co robi. A to, co widzimy, nie jest znaczącym cofnięciem się. Wręcz przeciwnie, nadal widzimy siły, które byłyby w awangardzie każdej nowej agresji na Ukrainę, które nadal znajdują się na granicy – powiedział Blinken.

Blinken: Rosja może zaatakować w każdej chwili

Amerykański polityk powtórzył stanowisko USA, które uważają, że Rosja może w każdej chwili dokonać inwazji na sąsiednią Ukrainę, również w tym tygodniu.

– Wskazaliśmy, że znajdujemy się w przedziale czasu, w którym inwazja może nadejść w dowolnym momencie. Prezydent Putin zmobilizował rosyjskie wojsko w bardzo krótkim czasie. Mógł pociągnąć za spust. Mógłby pociągnąć za niego dzisiaj. Lub jutro. Mógłby to zrobić w przyszłym tygodniu. Siły gotowe na zaatakowanie Ukrainy znajdują się na miejscu – wyjaśnił Blinken.

Sekretarz stanu podkreślił, że Stany Zjednoczone nadal starają się prowadzić działania dyplomatyczne. Stwierdził równocześnie, że piłka jest po stronie Rosji.