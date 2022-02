Ogłoszono ewakuację ludności cywilnej Donbasu i Ługańska

Leonid Pasiecznik, najwyższy rangą urzędnik Ługańskiej Republiki Ludowej, przekazał w oświadczeniu, że "z powodu eskalacji napięcia na linii kontaktowej polecił poszczególnym przywódcom terytoriów przeprowadzenie zorganizowanej ewakuacji ludności. oraz zapewnienie pomocy ludności w transporcie do przejść granicznych”.

Pasiecznik wskazał, że "Federacja Rosyjska jest gotowa zapewnić mieszkańcom Ługańskiej Republiki Ludowej zakwaterowanie na swoim terytorium oraz stworzyć im odpowiednie warunki bytowe”.

"Po raz kolejny apeluję do wszystkich mężczyzn, którzy potrafią trzymać broń w rękach, aby bronili swojej ziemi” – dodał Pasiecznik.

Separatyści oskarżają Kijów

Przywódca prorosyjskich separatystów oskarżył siły ukraińskie o złamanie zasad zawieszenia broni 29 razy w ciągu ostatniej doby i wymienił 13 miast, które według niego zostały ostrzelane. Władze w Kijowie zdecydowanie zaprzeczają tym doniesieniom i wskazują, że ich działania mają charakter wyłącznie defensywny.

Również dzisiaj podano, że przywódca separatystycznego regionu Doniecka we wschodniej Ukrainie Dienis Puszylin zaapelował do ludności cywilnej o rozpoczęcie masowej ewakuacji z powodu, jak to określił, "ukraińskiej agresji".

Puszylin powiedział, że "od dziś, 18 lutego, jest organizowana masowa scentralizowana ewakuacja ludności do Federacji Rosyjskiej”.

– W porozumieniu z kierownictwem Federacji Rosyjskiej w obwodzie rostowskim przygotowano miejsca przyjęcia i zakwaterowania naszych obywateli – powiedział Puszylin.

Puszylin powiedział, że rozkaz został wydany z powodu „codziennego gromadzenia wojsk i śmiercionośnej broni na Ukrainie, w tym systemów rakiet wielokrotnego startu Smerch i Uragan, zestawów rakietowych NLAW".

