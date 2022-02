Biden zgodził się na spotkanie z Putinem. Padł jeden warunek

Zapowiedziane w niedzielę spotkanie obu przywódców ma mieć miejsce po rozmowach sekretarza stanu USA Antoniego Blinkena i rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, które zaplanowano na 24 lutego. Szczyt w sprawie Ukrainy to efekt prawie dwugodzinnej telefonicznej rozmowy prezydenta Francji Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem, która miała miejsce w niedzielę. Macron miał zaproponować prezydentowi Rosji rozmowę z amerykańskim przywódcą.

Biden zgodził się spotkać z Putinem pod warunkiem wstrzymania ataku na Ukrainę – przekazała w niedzielę rzecznik prasowa Białego Domu Jen Psaki.

Wątpliwości wokół rozmów

Mimo informacji o osiągnięciu porozumienia w sprawie szczytu, Psaki zdawała się umniejszać perspektywę faktycznego spotkania, biorąc pod uwagę to, co amerykańscy urzędnicy mówili w ostatnich dniach o wysokim prawdopodobieństwie rosyjskiej inwazji. Inni urzędnicy amerykańscy jasno stwierdzili, że nie istnieją obecnie żadne plany – ani dotyczące terminu, formatu ani lokalizacji – co do spotkania dwóch przywódców.

– Zawsze jesteśmy gotowi do dyplomacji – stwierdziła Psaki. – Jesteśmy również gotowi do narzucenia szybkich i poważnych sankcji, gdyby Rosja zamiast tego wybrała wojnę. A obecnie wydaje się, że Rosja kontynuuje przygotowania do szybkiego ataku na Ukrainę – przekazała rzecznik Białego Domu.

Francuska inicjatywa

Szczyt w sprawie Ukrainy, zgodnie z oświadczeniem Pałacu Elizejskiego, został zaproponowany przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona podczas bezpośrednich rozmów telefonicznych z Joe Bidenem i Władimirem Putinem w niedzielę.

W miarę rozwoju kryzysu na wschodzie Europy Macron stał się swego rodzaju dyplomatycznym pośrednikiem między oboma przywódcami. Spotkał się z Putinem na początku tego miesiąca w Moskwie, a w niedzielę dwukrotnie rozmawiał telefonicznie z rosyjskim przywódcą. Francuscy urzędnicy powiedzieli, że jego dyplomatyczne wysiłki odzwierciedlają chęć wykorzystania każdego możliwego sposobu, który pozwoliłby uniknąć wybuchu wojny.

W oświadczeniu francuskiego prezydenta stwierdzono, że po szczycie nastąpi kolejne spotkanie "odpowiednich interesariuszy w celu omówienia bezpieczeństwa i strategicznej stabilności w Europie”. Macron "będzie współpracował ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby przygotować treść tych dyskusji”. Nie określono jednak, kim mieliby być ci interesariusze.

Rozmowy na szczycie

Urzędnicy amerykańscy konsekwentnie twierdzą, że Biden jest gotów nawiązać dialog z Putinem, nawet jeśli w tym samym czasie amerykańska administracja przygotowuje miażdżące sankcje gospodarcze na wypadek kolejnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

– Prezydent Biden jest gotów spotkać się z prezydentem Putinem w dowolnym momencie, w dowolnym formacie, jeśli może to pomóc w zapobieżeniu wojnie – powiedział Blinken w niedzielę w programie CNN „State of Union”.

Biden spotkał się z Putinem w czerwcu podczas szczytu w Genewie. Obaj politycy rozmawiali przez telefon w ostatnią sobotę.

