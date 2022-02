A co jeśli Ukraina wejdzie do NATO? Putin odpowiada

– Jeżeli Rosja stanie w obliczu takiego zagrożenia, jak przyjęcie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do NATO, to zagrożenia dla naszego kraju wzrosną wielokrotnie – powiedział Putin podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego na Kremlu.

Rosyjski przywódca przypomniał w tym kontekście art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który stanowi, że ewentualna napaść na jednego z członków NATO oznacza atak na cały sojusz. – Z tego artykułu jasno wynika, że wszystkie kraje NATO muszą walczyć po stronie jednego ze swoich członków, jeśli jeden z sojuszników uzna, że został zaatakowany – stwierdził.

Według Putina, niektórzy z członków NATO sprzeciwiają się przyjęciu Ukrainy do paktu. Jednocześnie zwrócił uwagę, że zostało już podpisane memorandum, które otworzyło drzwi do sojuszu dla Ukrainy i Gruzji. – Nie ma odpowiedzi na moje pytanie, dlaczego to zrobiono? Oto odpowiedź: pod presją USA – ocenił prezydent Rosji.

Putin: Na Ukrainie doszło do zamachu stanu

Przekonywał też, że Moskwa "od początku dokładała wszelkich starań, aby pokojowo rozwiązać spór między Kijowem a Donbasem". Jak dodał, "od momentu powstania Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej rozpoczęła się konfrontacja między reżimem kijowskim a ludnością zamieszkującą te tereny".

Putin powiedział, że w 2014 roku na Ukrainie doszło do "państwowego zamachu stanu, którego część obywateli nie zaakceptowała". Jak tłumaczył, dotyczy to także osób mieszkających na Krymie oraz tych, którzy mieszkali i mieszkają w Donbasie.

Wcześniej liderzy samozwańczych republik ludowych Donieckiej i Ługańskiej zaapelowali do prezydenta Rosji o uznanie ich niepodległości, a także o rozważenie możliwości zawarcia umowy o współpracy i interakcji w sferze obronnej.

