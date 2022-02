"Nielegalny czyn". Szefowie RE i KE reagują na działania Putina

W poniedziałek wieczorem prezydent Federacji Rosyjskiej wystąpił z orędziem do swojego narodu. Zarzucił w nim Ukraińcom dokonywanie zbrodni w Donbasie. Jego zdaniem, mieszkańcy tych terenów "nie chcą być częścią Ukrainy". – W Kijowie rządzi teraz agresywny reżim. To oni wybrali drogę przemocy – mówił. – USA i NATO bezwstydnie stworzyły na Ukrainie wojenny teatr. Zagrożenie dla Rosji jest realne – ocenił prezydent Rosji. I dodał, że "władze w Kijowie przygotowały plany agresji na Krym".

Według Władimira Putina, ewentualne wstąpienie Ukrainy do NATO, to "bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji". Świadczyć mają o tym wspólne ćwiczenia wojskowe Ukraińców i państw Sojuszu. – Chcą nas przekonać, że NATO to traktat pokojowy. Ale jednak na początku lat 90. zapewniano nas, że po zjednoczeniu Niemiec granica wpływów Paktu nie przesunie się ani o centymetr na wschód – mówił Putin.

Władimir Putin nie tylko podpisał dekret o niepodległości Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej, ale poinformował również, że podpisana została umowa o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Teraz wniosek prezydenta Rosji trafi do obu izb parlamentu. Na jutro zwołano posiedzenie Dumy Państwowej i Rady Federacji.

Reakcja szefów Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej

"Przewodniczący Charles Michel i przewodnicząca Ursula von der Leyen w najostrzejszych słowach potępiają decyzję prezydenta Rosji o uznaniu obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego niekontrolowanych przez rząd na Ukrainie za niepodległe podmioty” – czytamy w oświadczeniu przesłanym mediom. "Ten krok jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego oraz porozumień mińskich. Unia zareaguje nałożeniem sankcji na osoby zamieszane w ten nielegalny czyn" – dodano.

Wcześniej Charles Michel i Ursula von der Leyen w podobnym tonie wypowiedzieli się na Twitterze.

Morawiecki apeluje o posiedzenie RE

W związku z decyzją prezydenta Federacji Rosyjskiej, premier Mateusz Morawiecki wezwał do zwołania pilnego posiedzenia Rady Europejskiej. "Decyzja o uznaniu samozwańczych »republik« to ostateczne odrzucenie dialogu i rażące naruszenie prawa międzynarodowego. To akt agresji przeciwko Ukrainie, który musi spotkać się z jednoznaczną odpowiedzią w postaci niezwłocznych sankcji. To jedyny język jaki może zrozumieć Putin" – napisał na Facebooku premier.

