Węgry rozmieszczą wojsko przy granicy z Ukrainą

Szef MON Węgier powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu komitetu bezpieczeństwa narodowego, że premier Viktor Orban polecił mu zadanie, by zapobiec przedostaniu się na terytorium kraju grup zbrojnych, czy wykonywaniu na Węgrzech jakichkolwiek manewrów.

Benko dodał, że sytuacja na Ukrainie może ulec eskalacji i wpłynąć na Kijów i Zakarpacie w zachodniej części kraju, więc węgierscy żołnierze na granicy muszą również przygotować się do obsługi napływu uchodźców i wykonywania innych zadań humanitarnych.

Węgry reagują na sytuację na Ukrainie

– Węgierskie siły zbrojne mają dwa zadania: pierwsze to niesienie pomocy humanitarnej, drugie to zamknięcie granic Węgier i zapewnienie, że żadna grupa zbrojna nie wejdzie na Węgry. W tym celu zleciłem rozmieszczenie sił zbrojnych we wschodnim regionie Węgier w odpowiedniej liczbie i z odpowiednim wyposażeniem. Innymi słowy, granica musi zostać wzmocniona – podkreślił minister.

Zaznaczył jednocześnie, że Budapeszt opowiada się za wynegocjowaniem pokojowego rozwiązania sytuacji na Ukrainie, ale "węgierskie siły zbrojne muszą być gotowe do realizacji zadań związanych z ochroną granic i zadaniami humanitarnymi, jeśli zajdzie taka potrzeba".

Putin dokonuje rozbioru Ukrainy. Zachód odpowiada sankcjami

We wtorek USA, Wielka Brytania i Unia Europejska nałożyły sankcje wobec Rosji po formalnym uznaniu przez prezydenta Władimira Putina niepodległości separatystycznych republik Donieckiej i Ługańskiej, z którymi Moskwa podpisała traktaty o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował, że odwołał swoje czwartkowe spotkanie z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem. – Teraz, gdy widzimy początek inwazji, a Rosja dała jasno do zrozumienia, że całkowicie odrzuciła dyplomację, nie ma sensu kontynuować tego spotkania w tym czasie – powiedział Blinken.

Czytaj też:

Trump: Putin jest bardzo sprytny, wykonał genialny ruchCzytaj też:

Prezydent Ukrainy wydał dekret o powołaniu do wojska rezerwistów