Rosja: Jesteśmy gotowi do negocjacji

– Kreml nie widzi przeszkód w zorganizowaniu rozmów prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ale tylko wtedy, gdy Ukraina będzie gotowa do rozmowy o kwestiach bezpieczeństwa Moskwy – stwierdził Dmitrij Pieskow, cytowany przez RIA Nowosti.

Rzecznik poinformował, że Władimir Putin ma już określony pogląd na to, czego Rosja oczekuje od Ukrainy, aby "problemy zostały rozwiązane".

– Sformułowaliśmy to dość jasno: to jest status neutralny, to jest rezygnacja z systemów uzbrojenia. Tutaj pojawia się pytanie, czy kierownictwo Ukrainy jest na to gotowe – dodał Pieskow.