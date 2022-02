Javelin i NLAW. Broń, której boją się Rosjanie

Rosyjskie wojska przekroczyły granicę z Ukrainą w kilku miejscach. Prezydent Rosji w wygłoszonym przemówieniu powiedział, że akcja ma na celu „ochronę ludności”. Stwierdził ponadto, że, Federacja Rosyjska nie zamierza okupować Ukrainy, ale chce ją „zdemilitaryzować” i „zdenazyfikować”. Ukraińskich żołnierzy wezwał do natychmiastowego złożenia broni.

Jednak na Ukrainie nikt nie ma zamiaru się poddawać. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wojenny w całym kraju. Poinformował też, że broń będzie wydawana wszystkim gotowym walczyć za swoją ojczyznę. Ukraińskie siły zbrojne poinformowały jednocześnie o zestrzeleniu przynajmniej siedmiu samolotów, dwóch śmigłowców i zniszczeniu kilku czołgów.

Czego mogą bać się Rosjanie

Relacje pomiędzy Ukrainą i Rosją były napięte od dawna. Ukraina liczyła na utrzymanie pokoju, lecz przygotowywała się na najgorsze, zwłaszcza po roku 2014 i zajęciu Krymu przez Rosję.

W ostatnim czasie na Ukrainę dotarły dostawy broni, która w godzinie próby już okazała się skuteczna. Mowa przede wszystkim o pociskach przeciwpancernych FGM-148 Javelin.

FGM-148 Javelin

FGM-148 Javelin to to jeden z nowocześniejszych przeciwpancernych systemów uzbrojenia. Jest produkowany w Stanach Zjednoczonych.

Javelin to ręczny przeciwpancerny pocisk kierowany typu F&F (fire-and-forget), czyli „odpal i zapomnij”. Javelin przeznaczony jest do niszczenia pojazdów opancerzonych, fortyfikacji naziemnych oraz niektórych samolotów poruszających się na niskich wysokościach i o dużej prędkości, takich jak śmigłowce czy UAV (bezzałogowe statki powietrzne).

„Javeliny w ich najnowszej wersji, oznaczonej jako FGM-148F, mogą razić cele oddalone nawet o 4750 metrów, a ważąca ponad osiem kilogramów tandemowa głowica kumulacyjna pozwala przebić pancerz czołgu o grubości nawet 800 mm RHA (równoważniku grubości jednorodnej stali pancernej). FGM-148F to rakieta (…), która nie wymaga od żołnierza naprowadzania na cel. Zrobi to za niego zaawansowana głowica działająca w podczerwieni”. (polska-zbrojna.pl)

System Javelin zbudowany jest z:

– wyrzutni, czyli jednostki dowodzenia i odpalania (CLU - ang. Command Launch Unit), będącej pasywnym systemem identyfikacji celu wykorzystującym podczerwień, oraz jednostką kontroli ognia ze zintegrowanym celownikiem dziennym i termowizorem;

– pocisku Javelin umieszczonego w wyrzutni tubowej ATK.

Pociski mogą lecieć po linii prostej lub po wystrzeleniu wznosić się, a później spaść na cel. Druga z wymienionych trajektorii powoduje, że Javelin jest w stanie zniszczyć praktycznie każdy pojazd opancerzony.

Javelin dzięki swojemu sposobowi naprowadzania na widmo termalne i ataku z góry jest w stanie skutecznie zwalczać rosyjskie czołgi T-90. Zdaniem analityków, na Javelin nie działa rosyjski system samoobrony Sztora. Według oficjalnych danych Ukraina dysponuje około 400 wyrzutniami Javelin i posiada około 1200 pocisków.

NLAW

NLAW zwane też MBT LAW (Main Battle Tank and Light Armour Weapon) to ręczna jednostrzałowa wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych krótkiego zasięgu typu „odpal i zapomnij” produkowana we współpracy Wielkiej Brytanii i Szwecji.

W drugiej połowie stycznia br. Wielka Brytania dostarczyła na Ukrainę około 2 tysiące wyrzutni NLAW wraz z amunicją.

– NLAW z pociskiem kalibru 150 mm to idealna broń do walki w mieście i pokonania wszystkich typów rosyjskich czołgów – mówił ukraiński dziennikarz i ekspert ds. wojskowych Jurij Butusow, gdy Wielka Brytania ogłosiła przysłanie NLAW na Ukrainę.

NLAW posiada dwa tryby ataku. Aby pokonać czołgi, aktywowany jest tryb ataku z góry – pocisk leci metr nad celem i trafia w czołg z góry. Pocisk jest zdolny przebić pancerz o grubości 500 mm. Aby pokonać lekko opancerzone cele lub ściany budynków, aktywowany jest tryb bezpośredniego ataku.

NLAW, jak twierdzą eksperci, jest bronią idealną do walk w mieście. Można z niej strzelać z zamkniętych pomieszczeń, ze schronów, piwnic czy wyższych pięter budynków, nawet gdy strzelający znajduje się blisko ścian czy sufitu.

M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D)

M141 Bunker Defeat Munition (zwane też SMAW-D) to jednorazowe granatniki produkcji amerykańskiej. Jest to broń przeznaczona przede wszystkim do niszczenia umocnień (schronów i umocnionych stanowisk ogniowych przeciwnika), ale bardzo dobrze sprawdza się także w niszczeniu celów nieopancerzonych i lżej opancerzonych, takich jak transportery czy wozy bojowe. M141 dotarły na Ukrainę w styczniu tego roku. Ilość dostarczonego uzbrojenia jest nieznana.

