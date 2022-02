Bracia Kliczko chwycą za broń i będą walczyć o Ukrainę

Rosja rozpoczęła inwazję lądową, powietrzną i morską przeciwko Ukrainie w czwartek po wypowiedzeniu wojny przez prezydenta Władimira Putina. Szacuje się, że około 100 tys. osób uciekło z kraju, gdy naloty i eksplozje wstrząsnęły głównymi miastami. Prezydent Ukraiński Wołodymyr Zełenski poinformował, że zginęło prawie 140 osób, a ponad 300 zostało rannych.

"Nie mam innego wyboru"

Mer Kijowa, Witalij Kliczko, powiedział, że jest gotowy do walki. – Nie mam innego wyboru, muszę to zrobić. Będę walczył – powiedział były bokser.

Tłumaczył, że w oblicza rosyjskiego zagrożenia wobec ukraińskiej stolicy, priorytetem była współpraca z siłami policyjnymi i wojskowymi w celu wsparcia infrastruktury krytycznej, w tym dostaw energii elektrycznej, gazu i wody dla mieszkańców.

Witalij Kliczko dodał, że cywile są gotowi do obrony Kijowa jako żołnierze. – Wierzę w Ukrainę, wierzę w mój kraj i wierzę w mój naród – podkreślił.

"Naród ukraiński jest silny"

Brat Witalija, były mistrz wagi ciężkiej Władimir Kliczko, zaciągnął się do ukraińskiej armii na początku tego miesiąca, mówiąc, że miłość do swojego kraju zmusiła go do jego obrony.

"Naród ukraiński jest silny. I pozostanie wierny sobie w tej straszliwej męce. Naród tęskniący za suwerennością i pokojem. Naród, który uważa naród rosyjski za swoich braci" – napisał były bokser na LinkedIn.

Według niego, zwykli Rosjanie nie chcą tej wojny. "Naród ukraiński wybrał demokrację. Ale demokracja, to który reżim, który nie może się bronić. Potrzebuje woli obywateli i zaangażowania wszystkich" – stwierdził Władimir Kliczko.

