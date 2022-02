Ukraina złożyła wniosek przeciwko Rosji do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Ukraiński przywódca przekazał wiadomość w niedzielę za pośrednictwem konta w serwisie społecznościowym Twitter.

"Ukraina złożyła wniosek przeciwko Rosji do MTS. Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za manipulowanie pojęciem ludobójstwa w celu usprawiedliwienia agresji. Żądamy pilnej decyzji nakazującej Rosji zaprzestanie działalności wojskowej teraz i oczekujemy, że procesy rozpoczną się w przyszłym tygodniu" – napisał Zełenski.

Wojna na Ukrainie

Niedziela to czwarty dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Minionej nocy pod ciężkim ostrzałem znalazł się Kijów. Z kolei do Charkowa wkroczyły rosyjskie wojska. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina tworzy międzynarodowy legion dla ochotników z zagranicy. – To będzie kluczowy dowód waszego poparcia dla naszego kraju – powiedział polityk. Dodał przy tym, że ostatnia noc "była brutalna". – Zniszczone rakietami i ogniem artyleryjskim budynki mieszkalne to ostateczny argument dla świata, by razem z nami powstrzymać najazd agresora. Mówię to najzupełniej otwarcie: naród Ukrainy już zasługuje i ma prawo uzyskać członkostwo w Unii Europejskiej – oznajmił przywódca.

Natomiast Ministerstwo Obrony Ukrainy podało najnowsze dane dotyczące strat wojska rosyjskiego poniesionych podczas wojny. Resort przekazał, że do tej pory zginęło około 4300 rosyjskich żołnierzy. Ponadto, poinformowano, iż w dniach 24-26 lutego zniszczono: 706 transporterów opancerzonych należących do Federacji Rosyjskiej, 146 czołgów, 27 samolotów i 26 śmigłowców.

