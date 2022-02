Białoruś uzyska broń atomową? Niepokojące zagranie Łukaszenki

Ponad 65 proc. uczestników niedzielnego referendum miało poprzeć zmiany w ustawie zasadniczej. Przeciwnych było podobno 10 proc. głosujących. Warto zaznaczyć, że uczciwość referendum jest powszechnie kwestionowana. Głosowanie odbywało się bez obecności obserwatorów z Zachodu.

Białoruś z bronią atomową?

Łukaszenko powiedział, że jeśli Białorusini wydadzą zgodę i poprą proponowane rozwiązania w referendum, to on będzie mógł zwrócić się do Rosji o zwrot broni jądrowej Białorusi.

– Jeśli Zachód przeniesiecie broń jądrową do Polski lub Litwy, do naszych granic, to zwrócę się do Putina o zwrot broni jądrowej, którą oddałem bez żadnych warunków – zapewnił Łukaszenka.

Oprócz kwestii dot. broni atomowej referendum miało rzekomo ograniczyć władzę prezydencką i prowadzić do bardziej zrównoważonego zarządzania krajem. Do konstytucji ma zostać wprowadzany Ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy - organ określany mianem "równoległego parlamentu".

Putin grozi bronią atomową

stwierdził w niedzielę, że zachodnie sankcje nałożone na jego kraj w związku z agresja na Ukrainę są nielegalne. W odpowiedzi na działania Zachodu Putin nakazał rosyjskiemu ministrowi obrony i szefowi Sztabu Generalnego wprowadzenie sił odstraszania nuklearnego w "specjalny tryb służby bojowej".

– Wysocy urzędnicy czołowych państw NATO pozwolili sobie na agresywne komentarze na temat naszego kraju, dlatego niniejszym nakazuję ministrowi obrony i szefowi Sztabu Generalnego postawić Siły Odstraszania Armii Rosyjskiej w stan gotowości bojowej – powiedział Władimir Putin.

