Ukraiński MON złożył Rosjanom ofertę. "Pełna amnestia i 5 mln rubli"

W tekście opublikowanym w mediach społecznościowych szef ukraińskiego MON poinformował, że w pierwszych czterech dniach wojny zginęło lub odniosło rany 5,4 tys. rosyjskich żołnierzy, a setki zostało schwytanych do niewoli. "Wielu z nich jest bardzo młodych. Kreml zamienia ich w przestępców, zamienia w morderców" – czytamy.

Następnie Reznikow zaznaczył, że wola walki większości jednostek wroga jest na bardzo niskim poziomie, a po zetknięciu się z zaciekłą obroną Ukraińców spada praktycznie do zera. Dlatego rosyjskim sołdatom złożono propozycję.

"Rosyjskim żołnierzom oferujemy wybór: zginąć w niesprawiedliwej wojnie lub pełną amnestię i 5 milionów rubli, jeśli odłożą broń i dobrowolnie poddają się w niewolę" – przekazał Reznikow. "Fundusze na zabezpieczenie tego działania są zbierane przez światowych liderów branży IT" – dodał.

"Każdy, kto odmówi bycia okupantem, przybliży pokój. Dla tych, którzy wybierają drogę okupanta - nie będzie litości!" – napisał minister obrony.

Apel do rosyjskich żołnierzy

Szef resortu obrony Ukrainy zwrócił się też bezpośrednio do rosyjskich żołnierzy i oficerów. "Przywieziono cię na naszą ziemię, abyś zabijał i umarł. Ci z was, którzy nie chcą zostać mordercami i nie chcą umierać, mogą się uratować. Nie wykonujcie poleceń tych, którzy od lat okłamywali was na temat Ukrainy i Ukraińców" – napisał.

"Ukraina to cywilizowany kraj. Wszyscy więźniowie są bezpieczni, pomaga się im. Już komunikują się z bliskimi. Masz szansę zacząć nowe życie. Dokonaj wyboru. Wyjdź bez broni z białą flagą. Powiedz kod - »milion«. Żyj swoim życiem. Uściskaj swoją rodzinę" – namawiał rosyjskich żołnierzy Reznikow.

Czytaj też:

Morawiecki rozmawiał z prezesem Google o dezinformacjiCzytaj też:

Ukraiński dyplomata: Putin nie potrzebuje arsenału jądrowego, by się zabićCzytaj też:

Rau: Nastał czas, aby wreszcie zaprosić Ukrainę do europejskiej wspólnoty