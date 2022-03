Ukraina: Nasi partnerzy przekażą nam 70 samolotów

Z danych przekazanych przez stronę Ukraińską wynika, że w razie potrzeby samoloty będą mogły lądować na polskich lotniskach, z których ukraińscy piloci będą mogli wykonywać zadania bojowe. Maszyny ma dostarczyć Bułgaria (16 sztuk samolotów Mig-29 i 14 samolotów Su-25), Polska (28 samolotów MiG-29) oraz Słowacja (12 samolotów Mig-29).

Unia Europejska pomoże Ukrainie

Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa Josep Borrell zapowiedział w niedzielę, że zaproponuję ministrom UE wykorzystanie Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, żeby wesprzeć Ukrainę.

Wyjaśnił, że chodzi o "finansowanie dostaw materiałów śmiercionośnych dla bohaterskiej armii ukraińskiej, która walczy z zaciekłym oporem przeciwko rosyjskim najeźdźcom", a także pilne dostarczenie paliwa.Jak poinformował, ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej zgodzili się przeznaczyć 450 mln euro na ten cel.

W trakcie konferencji prasowej Josep Borrell powiedział, że pakiet pomocy wojskowej UE może objąć również dostawę myśliwców dla ukraińskich sił powietrznych. Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kubeba miał prosić o takie samoloty, z którymi zaznajomieni są ukraińscy piloci.

Ukraina wnioskuje o członkostwo w UE

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał w poniedziałek wniosek dot. członkostwa jego kraju w Unii Europejskiej.

Wraz z przewodniczącym parlamentu Rusłanem Stefańczukiem oraz premierem Denysem Szmyhalem podpisano także wspólne oświadczenie. Dokumenty "już są w drodze do Brukseli".

Wcześniej Zełenski zwrócił się do UE o natychmiastowe włączenie Ukrainy do Wspólnoty. – Trwa piąta doba pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko narodowi ukraińskiemu. Trzymamy się. Długo nam mówili, że Ukraińcy nie są tacy jak inni i przez dziesięciolecia muszą wykonywać pracę od podstaw. Nie wierzyli w nas. Teraz pokazaliśmy, do czego jesteśmy zdolni. (...) W każdej rozmowie z naszymi partnerami słyszę szczery szacunek. Pokazaliśmy światu, kim jesteśmy i czym jest Rosja – mówił Zełenski.

