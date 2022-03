Ukraiński MON podał dane o stratach Rosjan

Ukraińscy urzędnicy wojskowi przekazali we wtorek, że w ciągu pierwszych pięciu dni intensywnych walk w kraju zginęło 5710 rosyjskich żołnierzy.

W wiadomości wideo zamieszczonej na Facebooku rzecznik sztabu generalnego kraju dodał, że ponad 200 rosyjskich żołnierzy zostało wziętych do niewoli przez siły ukraińskie.

Urzędnik stwierdził również, że zniszczono 198 rosyjskich czołgów, 29 samolotów, 846 pojazdów opancerzonych i 29 helikopterów. "The Kyiv Independent" dodaje, że straty rosyjskie obejmują także m.in. 2 statki, 3 drony oraz 7 wyrzutni pocisków przeciwlotniczych.

W niedzielę, po raz pierwszy od rozpoczęcia ataku i braku informacji o stratach po stronie Rosji, jej władze w końcu przyznały, że rosyjscy żołnierze zginęli w walkach. Rosyjska armia odmówiła jednak podania jakichkolwiek liczb. Jej przedstawiciel przekazał jedynie, że liczba zabitych po stronie Rosji jest niższa niż - jak to ujął - eksterminowanych nacjonalistów.

Ciężka noc w ukraińskich miastach

We wtorek Rosjanie przeprowadzili silny ostrzał centrum Charkowa. Poranne uderzenie było wymierzone w siedziby urzędów państwowych znajdujących się na Placu Wolności w centrum miasta.

Rosyjskie wojska ostrzelały jednostkę wojskową w Ochtyrce w obwodzie sumskim. Według lokalnych władz, zginęło ponad 70 ukraińskich żołnierzy.

Rosyjskie wojska otoczyły położone na południu kraju 300-tysięczne miasto Chersoń. Według lokalnych władz obrona nie poddała się. Mieszkańcy doświadczają problemów z dostawami żywności.

Brak przełomu podczas negocjacji

Wieczorem prezydent Ukrainy zabrał głos na temat zakończonej w niedzielę pierwszej tury rozmów rosyjsko-ukraińskich. Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, nie przyniosły one rezultatu.

– Na razie nie ma takiego rezultatu rozmów, jaki chcielibyśmy uzyskać. Rosja zajęła stanowisko, zrobiliśmy kontrapunkty – żeby zakończyć wojnę. Otrzymaliśmy pewne sygnały. Kiedy nasza delegacja wróci do Kijowa, przeanalizujemy to, co usłyszeliśmy, a następnie zdecydujemy, jak podejść do drugiej rundy rozmów – powiedział ukraiński przywódca w swoim wieczornym wystąpieniu 28 lutego.

