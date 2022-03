Ruszył projekt "Norymberga 2022". Chcą osądzić Putina

Jak informuje agencja Intefax-Ukraina, międzynarodowy zespół wolontariuszy uruchomił projekt "Norymberga 2022", który będzie gromadził i publikował wszystkie okropności wojny i zbrodnie prezydenta Władimira Putina, popełnianie przez rosyjskich żołnierzy na ludności cywilnej Ukrainy.

– Zbierane są fakty dotyczące zniszczeń i zabójstw w postaci nagrań wideo i zdjęć do dalszych postępowań prawnych przeciwko Putinowi. Projekt właśnie się rozpoczął – poinformował we wtorek Ołeksij Honczarenko, deputowany do ukraińskiej Rady Najwyższej.

Zbrodnie wojenne Rosjan na Ukrainie

Wojna na Ukrainie trwa od 24 lutego. Z nagrań dostępnych w internecie i mediach społecznościowych wynika, że Rosjanie dopuszczają się zbrodni wojennych, ponieważ bomby spadają na obiekty cywilne. Moskwa temu zaprzecza i przekonuje, że rosyjska armia bierze na cel tylko ukraińską infrastrukturę wojskową.

Według ministerstwa zdrowia w Kijowie, w wyniku rosyjskiego ataku zginęło dotychczas co najmniej 352 cywilów, w tym 14 dzieci. Z kolei agencja ONZ ds. uchodźców (UNHCR) podaje, że ponad 500 tys. Ukraińców uciekło za granicę. Ponad 350 tys. trafiło do Polski.

Wojna Putina i sankcje Zachodu

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się w ubiegły czwartek od ataku z trzech kierunków – od północy (z terytorium Białorusi), wschodu i południa. Prezydent Władimir Putin wysłał wojska w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

W odpowiedzi na działania Moskwy Zachód nałożył na nią cały pakiet sankcji. W poniedziałek rubel spadł do najniższego poziomu w historii, a bank centralny w Moskwie podniósł stopy procentowe z 9,5 proc. do 20 proc., osiągając w ten sposób rekordowy poziom.

